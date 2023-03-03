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В Украине заблокировали крупнейший сайт покера Pokerstars и еще 708 ресурсов

В Украине вышло распоряжение о блокировании 709 ресурсов, включая Pokerstars.com.

сегодня, 13:55
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Автор:

Slava Kot

Украинский национальный регулятор заблокировал 709 интернет-ресурсов указом от 27 февраля. В список попал также сайт крупнейший сайт, позволяющий играть онлайн в покер – Pokerstars. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на распоряжение Национального центра оперативно-технического управления телекомсетями.

В Украине заблокировали крупнейший сайт покера Pokerstars и еще 708 ресурсов

В Украине заблокировали Pokerstars. Фото из открытых источников

Согласно распоряжению НЦУ № 152/936 от 27 февраля, в Украине подлежат блокированию 709 доменов электронных коммуникационных услуг, а также их поддоменов. Теперь интернет-провайдеры должны заблокировать ресурсы, попавшие в список НЦУ.


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В список попало большое количество онлайн ресурсов, в том числе крупнейший онлайн-сайт покера Pokerstars. Сайт в среднем посещает около 100 тысяч игроков каждый день. А общее количество пользователей, зарегистрированных на сайте, превышает 60 млн человек. Чистая прибыль компании составляет 500 млн. долларов. В США сайт разрешен только в двух штатах: Пенсильвании и Нью-Джерси.

Кроме известного ресурса Pokerstars.com, в список попали следующие домены:

  • cosmolt.com.ua
  • 1x-bet.com
  • pari-match.com

Просмотреть список доменов, которые украинский регулятор НЦУ ввел под блокировку, можно на сайте Национального центра оперативно-технического управления телеком-сетями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что легальные операторы игорного бизнеса Украины поддерживают стремление государства увеличить доходы национального бюджета.

Также "Комментарии" писали, что Польша обвинила российских хакеров, совершивших масштабную атаку на налоговые сайты в их стране.



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Источник: https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2604&language=uk
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