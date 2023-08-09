Регулятор КРАИЛ "одобряет" казино, подозреваемое в связи с РФ: Pin-Up не лишили лицензии

8 августа КРАИЛ собралась на свое заседание и приняла несколько решений, связанных с деятельностью онлайн-казино. В частности, лишили лицензий за долги несколько игорных заведений и затронули вопрос скандального казино Pin-Up, работу которого обеспечивают две организации – ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" и ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ", учредители и владельцы обоих обществ имеют непосредственное отношение к бизнесу в стране -агрессорцы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "УНИАН", цитируя сообщение пресс-службы КРАИЛ на сайте комиссии.

Казино Pin-Up

Отмечается, на заседании прекратили действие лицензии ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ", а деятельность ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" осталась без внимания членов комиссии. Таким образом это общество имеет законные основания работать в Украине и дальше. Деятельность онлайн-казино Pin-Up базируется на двух организациях. Это ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ", имеющее лицензию на предоставление услуг в сфере игрового бизнеса другим структурам и ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ", имеющее лицензию на игорную деятельность. То есть работа онлайн-казино Pin-Up касается деятельности обеих структур одновременно. Такое решение комиссии возмутило не только участников рынка, но простых украинцев. Отметим, что информационное письмо от СБУ от 05.10.2021 № 8/1/4-10177дск в котором содержится дополнительная информация по связям ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" с резидентами РФ в распоряжении КРАИЛ.

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Авторы материала отмечают. Также ранее стало известно, что финансово-хозяйственная деятельность ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ" контролируется гражданами РФ Дмитрием Пуниным и Мариной Ильиной. "ВИКТОРИЯ-СОФТ" получило лицензию в соответствии с решением КРАИЛ от 20.10.2021 № 644. Именно ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ" предоставляло услуги вебсайтам казино "PIN-UP" и ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ". Именно казино Pin-Up уверяет, что не имеет связей с Россией. ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор в комментарии журналистам заявил: "PIN-UP.UA является лицензированной украинской компанией, не имеющей никаких взаимосвязей с владельцами франшизы в других странах, включая Россию. Соответственно, сотрудники украинского офиса занимались и занимаются поддержкой исключительно украинского продукта". Однако, по другим данным, еще в апреле 2022-го российским Pin-Up (одноименным казино, работающим в РФ по той же франшизе – ред.) стал владеть муж сестры российского премьера Мишустина.

"Профессиональные участники рынка предполагают, что сомнительному решению КРАИЛ в отношении Pin-Up поспособствовали влиятельные друзья в правительстве, о которых мы писали ранее. Также профессиональные участники рынка предостерегают игроков этого онлайн казино о высоких рисках невозврата средств и проблемах вроде возникших к Например, у игроков Пари-матч, после лишения их лицензии и наложения санкций", — говорится в материале.

Журналисты напоминают, КРАИЛ уже пыталась собраться едва набрав кворум. На предыдущем заседании должны были рассмотреть вопросы аннулирования лицензий ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" и "ВИКТОРИЯ-СОФТ". Но одному из членов организации Евгению Яхнию внезапно стало плохо. По стечению обстоятельств его в КРАИЛ назначили последним и таким образом Комиссия наконец-то получила кворум. Члену комиссии вызвали "скорую", но это событие помешало принять хоть какое-то решение о лишении лицензии онлайн-казино.

