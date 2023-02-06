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Минздрав при поддержке Favbet начал первое в стране исследование по игровой зависимости

Результатом исследования станут в том числе рекомендации для профессионального медицинского сообщества

сегодня, 09:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Министерство здравоохранения при поддержке Favbet приступило к первому масштабному исследованию зависимости от азартных игр в Украине. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт Телеграф, ссылаясь на Институт психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков Министерства здравоохранения Украины.

Минздрав при поддержке Favbet начал первое в стране исследование по игровой зависимости

Азартные игры. Фото: из открытых источников

Отмечается, что общественное исследование осуществляется командой экспертов, социологов и ученых общественного союза "Центр ответственной игры" (RGC) и Института психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков Минздрава Украины при поддержке главного мецената — Favbet. На основе изучения игрового поведения лиц, играющих в азартные игры, команда ученых, врачей, психологов, юристов и социологов установит критерии патологического и проблемного поведения и сформирует "портрет" положительного и проблемного игрока.


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"Это поможет гемблинговым компаниям и врачам своевременно выявлять признаки рискового игрового поведения и предотвращать игровую зависимость. Также результатом такой работы станут рекомендации для профессионального медицинского сообщества по применению протоколов лечения игровой зависимости. Исследование поможет разработать инструментарий самовыявления проблемного/патологического игрового поведения у игрока и критериев такого поведения разработать алгоритм действий и рекомендации по самопомощи для предотвращения риска возникновения зависимости от азартных игр. Также исследование должно помочь разработать рекомендации для организаторов игорного бизнеса по выявлению игроков с проблемным/патологическим игровым поведением и алгоритм действий ответственных представителей по помощи таким людям", — указывается в уведомлении.

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Источник: https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-02-03/5777872-minzdrav-pri-podderzhke-favbet-nachal-pervoe-v-strane-issledovanie-po-igrovoy-zavisimosti
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