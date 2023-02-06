Минздрав при поддержке Favbet начал первое в стране исследование по игровой зависимости

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Кравцев Сергей
Министерство здравоохранения при поддержке Favbet приступило к первому масштабному исследованию зависимости от азартных игр в Украине. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт Телеграф, ссылаясь на Институт психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков Министерства здравоохранения Украины.
Азартные игры. Фото: из открытых источников
Отмечается, что общественное исследование осуществляется командой экспертов, социологов и ученых общественного союза "Центр ответственной игры" (RGC) и Института психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков Минздрава Украины при поддержке главного мецената — Favbet. На основе изучения игрового поведения лиц, играющих в азартные игры, команда ученых, врачей, психологов, юристов и социологов установит критерии патологического и проблемного поведения и сформирует "портрет" положительного и проблемного игрока.
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