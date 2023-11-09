Непринятие необходимых для восстановления и развития отрасли законодательных изменений в фискальное законодательство, постоянное игнорирование потребности упорядочения терминологии, регулярные "маски-шоу" в офисах лицензированных компаний-организаторов гемблинга под вымышленными предлогами — все эти проблемы обсуждали участники пресс-конференции "Развитие игорного бизнеса в Украине: проблемы и тенденции", состоявшейся в четверг, 9 ноября в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина".



Лотерейное лобби убивает легальный рынок азартных игр. Фото из открытых источников

В своем выступлении глава крупнейшей профильной ассоциации легальных организаторов украинского рынка азартных игр — Общественного союза "Всеукраинский совет гемблинга" (Ukrainian Gambling Council, далее — UGC) Антон Кучухидзе отметил: "2023 год был достаточно насыщенным для сферы азартных игр в Украине. За 10 месяцев практически выполнена норма госбюджета о поступлениях от игорного бизнеса. Благодаря уплатам за лицензии, поступившие от легальных организаторов гемблинга, государственная казна пополнилась на 1,52 млрд грн. Бизнес выполняет все обязательства, которые берет на себя, чтобы строить абсолютно транспарантную сферу азартных игр в Украине. Всего за три года работы легального рынка азартных игр, по данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, было уплачено 4,2 млрд. грн. лицензионных платежей".

Также глава UGC определил три основных проблемы, с которыми столкнулся легальный гемблинг, и отметил, что все они связаны с деятельностью нелегалов. Во-первых, это нелегальные онлайн-казино, во-вторых – нелегальный наземный сегмент, в-третьих – лотерейщики, работающие в серую.





"Есть еще одна проблема, которая тесно связана с законодательными инициативами и в принципе по существованию черного и серого рынков. Черного в смысле имитации азартных игр, а серого, потому что у нас есть государственные лотереи, которые фактически не являются государственными и проводят свою деятельность без лицензионных платежей У лотерейщиков есть возможность лоббировать свои интересы через парламент, порождая такие законодательные инициативы, которые могут похоронить легальную сферу азартных игр. "Пока мы имеем конкретную законодательную инициативу, а именно законопроект №10101, инициатором появления которого, как пишут СМИ, выступил представитель лотерейного лобби господин Гетманцев", — подчеркнул Антон Кучухидзе.

Со своей стороны координатор UGC по развитию наземных игорных заведений Сергей Иваненко остановился на сложностях возобновления офлайн-сегмента рынка азартных игр после потерь, нанесенных полномасштабной российской военной агрессией и шагах, к которым должно было прибегнуть государство, чтобы помочь отрасли побыстрее их преодолеть.





"Сейчас нелегальных игорных залов в Украине в сотни раз больше, чем легальных. И это связано прежде всего с тем, что не гармонизировано налоговое законодательство, а во-вторых – что легальные организаторы ограничены нормой закона о размещении заведения только в помещениях гостиниц. Поэтому Мы понимаем, что все нелегальные сети просто возьмут документы операторов лотерей и бизнес будет работать так, как и до легализации, а вся реформа президента просто будет спущена на тормозах, поэтому очень хочу достучаться до народных депутатов – не принимайте этот законопроект № 10101. Вами манипулируют. Вам предлагают нормы, которыми протягивают работу операторов лотерей, маскируя их под какие-то положительные экономические эффекты для государства, но никакого положительного эффекта не будет", – отметил Сергей Иваненко.

Михаил Коваль, заместитель председателя UGC по юридическим вопросам, рассказал об опасности для дальнейшего существования отрасли в случае принятия законопроекта №10101, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.





"Есть в законодательстве те моменты, которые нуждаются в усовершенствовании: верификация, идентификация, финансовый мониторинг, трансфертность платежей, банковское регулирование, технические условия лицензирования, выдача разрешений на размещение заведений, требования к гостиницам и т.д. Однако новый законопроект №10101, якобы об "совершенствовании", в реальности о совсем другом. Прежде он о блокировании работы бывших организаторов игорного бизнеса, потерявших его из-за физического уничтожения игорных заведений российской армией. Законопроект предлагает в таком случае из-за несостоятельности оплатить лицензию, заблокировать работу компании и ограничить право на работу в сфере гемблинг для всех ее сотрудников на пять лет вперед! Это какой-то коммунистический законопроект! Таких норм не должно быть в демократической стране", – констатировал Михаил Коваль.