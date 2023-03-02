Легальные операторы игорного бизнеса поддерживают стремление государства увеличить доходы бюджета - UGC

Легальные операторы игорного бизнеса полностью поддерживают действия государства, направленные на увеличение доходов государственного бюджета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на главу UGC Антона Кучухидзе в Facebook.

Игорный бизнес поддерживает Украину. Фото из открытых источников

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"Наше видение очень простое: мы хотим максимально поддержать нашу страну в стремлении наполнять государственный бюджет, и мы это довели до начала второй волны рашистского вторжения 24 февраля 2022: все лицензионные обязательства легальными компаниями за 2021 год были выполнены", — говорится в обращении компаний.

По словам эксперта, военная агрессия России кардинально изменила экономические возможности и условия развития игорного бизнеса: легальные игорные заведения находятся в прифронтовых городах, а некоторые вообще под оккупацией, нет необходимого для развития наземного гемблинга туристического потока людей, вынужденное внутреннее перемещение населения тоже изменило демографическую ситуацию, были большие проблемы с обеспечением электроэнергией соответствующих легальных заведений. Также увеличится количество нелегального наземного игорного бизнеса.

"Несмотря на вышеизложенное, мы все равно готовы наполнять бюджет государства, особенно во время войны. Но просим учесть реалии, что в Украине самые большие лицензионные платежи в Европе, и одновременно против нашего государства террористическая Россия ведет наибольшую континентальную войну в Европе после Второй мировой войны", – говорится в обращении.

Легальные операторы просят правительство увеличить сроки оплаты лицензионных платежей до 180 календарных дней.

Также на период действия военного положения плату за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игровых заведениях казино для города Киева установить в размере 18 тысяч минимальных заработных плат и 9 тысяч минимальных заработных плат для других населенных пунктов.

Также установить возможность оплаты операторами лицензионных платежей за каждые 3 месяца действия лицензии.

"Мы убеждены, что выполнение этих позиций поможет государству сохранить сферу легального гемблинга, а нам наполнять бюджет государства", — говорится в обращении.

Напомним, в 2021-2023 годах государственный бюджет, по данным парламентской ВСК, получил от легального игорного бизнеса 4,14 млрд грн.