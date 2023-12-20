КРАИЛ нашла нарушения в работе онлайн-казино Pin-UP

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей по результатам внеплановой проверки установила нарушение законодательства компанию "Укр Гейм Технолоджи", являющейся владельцем лицензии на работу в Украине казино Pin-Up. Об этом говорится в решении КРАИЛ №497 от 14 декабря.

КРАИЛ обнаружила нарушения в работе онлайн-казино Pin-UP. Фото из открытых источников

Комиссия применит финансовые санкции к Pin-UP, размер которых не уточняется. В решении КРАИЛ также не указана конкретная причина наказания. Однако там указано, что ООО "Укр Гейм Технолоджи" нарушили требования закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", а именно части 2 статьи 17, где речь идет об особенностях идентификации (верификации) игроков.

Нарушения были обнаружены во время внеплановой проверки, инициированной на основании электронного обращения от граждан. Нарушение может стать основанием для дальнейшего предоставления предложения по аннулированию лицензий ООО "Укр Гейм Технолоджи".

Напомним, 1 августа 2023 года КРАИЛ сообщила о возможной связи онлайн-казино Pin-UP с российской федерацией. Тогда речь шла об обеих юридических лицах, работающих в Украине под брендом Pin-UP – ООО "Укр Гейм Технолоджи" и ООО "Виктория Софт". Основанием стало письмо Службы безопасности Украины, которое содержало соответствующие сведения.

8 августа КРАИЛ аннулировала лицензию одного из двух юридических лиц Pin-UP в Украине – ООО "Виктория Софт" — именно через установленные СБУ связи с РФ. Компания пыталась оспорить это решение, однако 13 ноября украинский суд признал действия КРАИЛ и СБУ полностью законными. Относительно ООО "Укр Гейм Технолоджи" решение об аннулировании лицензии на основании письма СБУ о связях с Россией по состоянию на середину декабря не принято.