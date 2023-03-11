Информация по поводу санкций против Favbet не соответствует действительности

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Виталий Войчук
Компании Favbet нет в санкционных списках, поскольку она работает исключительно на территории Украины и в ряде стран Европейского Союза – Хорватии, Румынии и на Мальте.
Фавбет вне санкций
Сегодня в Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. Указ №145/2023 о решении СНБО от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" вступает в силу с даты публикации. Ознакомиться с указом Президента Украины можно здесь
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https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
Важно! Компания Favbet как ведущий оператор рынка работает в Украине легально, по действующим украинским лицензиям. Никаких санкций на группу компаний Favbet не наложено.
Волна черного
пиара о компании Favbet,
которую подхватили некоторые украинские СМИ, является спланированной и нарушает
все стандарты журналистики.
Представители
компании просят СМИ придерживаться стандартов журналистики, детально изучать
первоисточник и не распространять фейки относительно Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation, 95% проектов которого сегодня переориентированы на помощь стране,
переселенцам и ВСУ.
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