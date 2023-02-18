Игорный бизнес поддержал инициативу правительства по исследованию игровой зависимости

В Украине стартовал первый этап национального исследования игровой зависимости, инициированного Министерством здравоохранения Украины при поддержке Favbet. Как передает издание "Комментарии", об этом "Телеграф", со ссылкой на сообщение общественного союза "Центр ответственной игры" (RGC).

Игорный бизнес

Союз с привлечением социологов Центра социологических исследований Socioinform уже начали опрос среди игроков. Первым игровым заведением, открывшим свои двери и предоставившим возможность специалистам провести исследование, стало крупнейшее легальное казино столицы Favbet Casino.

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"Поддержав государственную инициативу, направленную на предупреждение игровой зависимости, организаторы азартных игр открывают двери своих казино, залов игровых автоматов и интернет-платформы для проведения первого масштабного исследования в сфере игровой зависимости", — говорится в сообщении.

По результатам исследования, которое будет проходить как среди игроков игровых заведений, так и среди лиц, страдающих от игровой зависимости и обратившихся за медицинской помощью к врачам, будут разработаны рекомендации для бизнеса по выявлению лиц с выраженной игровой зависимостью.

"Мы видим, что организаторы рынка беспокоятся о своих игроках и принимают меры по предупреждению возникновения социальных рисков, связанных с игровой зависимостью, и участие в важном для общества исследовании – тому пример. Показательным, например, для нас был тот факт, что персонал Favbet Casino обеспечил условия для проведения специалистами исследования. Поддерживая правильные идеи, мы вместе формируем культуру ответственной игры", — отметила Марина Слободниченко, руководитель ОС "Центр ответственной игры" (RGC).

По ее словам, инициатива по проведению исследования поддерживается Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей. Отчет будет передан регулятору для использования в работе. Для Министерства здравоохранения Украины результаты исследования станут базой для разработки протокола лечения лиц с зависимостью от азартных игр.

Исследование будет продолжаться до конца марта 2023 года. Все организаторы игорного бизнеса могут к нему приобщиться, поддержав проведение опроса среди своих игроков.

"Мы уже направили письма-приглашения поддержать нашу инициативу всем организаторам игорного бизнеса. Что нужно от них — это разместить созданную нашими специалистами анкету в своих интернет-казино, разрешить и содействовать социологам провести опрос в залах игровых автоматов и казино", — говорится в сообщении союзы.

Стоит отметить, в начале февраля Министерство здравоохранения при поддержке Favbet приступило к первому масштабному исследованию зависимости от азартных игр в Украине.



