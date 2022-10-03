В Украине обнаружили ряд онлайн-казино, связанных с российским букмекером 1xBet

Как пишут журналисты Униан, еще в октябре 2021го года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию ООО "Мелбет". Брендом Melbet владеет российское ООО "Мелофон", которому его переуступило ООО "Селебрити" (предыдущее название "1ХСТАВКА", — ред.). Компании аффилированы с букмекером 1xBet.



MelBet и BetWinner связаны с российским букмекером 1хВеt

После поднятой в Украине шумихи вокруг 1xBet, учредители ООО "Мелбет" решили "усыпить внимание общественности" и переименовали компанию в ООО "ПОИНТЛОТО".

Кроме того, в январе 2022 года КРАИЛ выдала лицензию ООО "Плей Фан Инвестмент" на работу онлайн-казино FanSport. Владельцем этой компании является Клещук Александр Александрович, который был акционером и членом Наблюдательного совета PINbank вместе с "куратором игорного бизнеса в Украине" Борисом Баумом и Михаилом Спектром. Последний занимался развитием бренда 1xBet в Украине. Связь между Клещуком и Спектром можно проследить по ряду компаний.

Члены профильного сообщества Gaming Capital еще в июле обратили внимание на однотипность 1XBet и FanSport: у них один и тот же интерфейс, и всегда одинаковые коэффициенты на ставки. Это не удивительно, потому что FanSport использует платформу BetB2B, которая разрабатывалась дочерней компанией 1xBet для разширения сети сайтов казино.

Таким связанным с 1xBet брендом является также BetWinner, также пользующийся платформой BetB2B российского букмекера. Этот бренд пока еще не успел получить лицензии на работу в Украине, но, очевидно, готовится к этому, потому что в январе 2022 года в Украине была зарегистрирована торговая марка BetWinner.

Отмечается, что брендом BetWinner оперирует кипрская компания Marikit Holdings Limited, директором которой является Снежана Школа, также являющаяся директором компании ZAVBIN LTD, оперирующей другим брендом азартных игр 1хСлотс, связанным с 1xBet.

Более того, журналисты проверили файлы украинской и российской локализации Мелбет, Поинтлото, FanSport и BetWinner и обнаружили, что они почти полностью идентичны, начиная с названий файлов на сайтах и заканчивая длиной этих файлов.

Также в кодах всех этих сайтов полностью одинаковы CMS – системы управления контентом.

В Униане подчеркивают, что все это указывает на желание россиян построить в Украине обширную сеть по сбору личных данных игроков, которые могут быть переданы российским спецслужбам для вербовки агентов в Украине.

Ранее стало известно, что украинский IT-холдинг Techiia сотрудничает с российским букмекером во время войны

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