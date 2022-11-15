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Несмотря на войну PIN-UP Ukraine уплатила 170 млн гривен налогов в 2022 году

PIN-UP Ukraine – один из ключевых налогоплательщиков среди операторов легального игорного бизнеса Украины

15 ноября 2022, 13:18
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Автор:

Кравцев Сергей

В условиях военного положения компания PIN-UP Ukraine, являющаяся одним из представителей легального игорного бизнеса Украины, направила в государственный бюджет 169,7 млн грн налогов в 2022 году.

Несмотря на войну PIN-UP Ukraine уплатила 170 млн гривен налогов в 2022 году

Гривны. Фото из открытых источников

Компания PIN-UP Ukraine продолжает поддерживать экономику Украины, платить налоги и обязательные платежи, несмотря на возможность отсрочки из-за полномасштабной войны россии против Украины. Общая сумма поступлений от компании с начала 2022 года составила 169,7 млн. грн. В налоговые вычеты вошли, в том числе: налог на прибыль, единый налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор и ЕСВ.

"PIN-UP Ukraine – один из ключевых налогоплательщиков среди операторов легального игорного бизнеса Украины. Благодаря стабильной работе компании во время войны, мы продолжаем свою деятельность и своевременно платим все необходимые платежи в бюджет Украины. Для нас важно придерживаться выполнения налоговых обязательств, поскольку честная уплата налогов является основой наполнения государственного бюджета. PIN-UP Ukraine и дальше будет делать все от нее зависящее для поддержки экономики Украины", – прокомментировал COO PIN-UP Ukraine Игорь Зотько.

Стоит отметить, что PIN-UP Ukraine – украинская компания, в 2021 году получившая лицензию на деятельность онлайн-казино. Компания способствует развитию рынка легального гемблинга, поддерживает экономику Украины и активно инвестирует в благотворительные проекты в интересах украинцев.

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