Несмотря на войну PIN-UP Ukraine уплатила 170 млн гривен налогов в 2022 году

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Кравцев Сергей
В условиях военного положения компания PIN-UP Ukraine, являющаяся одним из представителей легального игорного бизнеса Украины, направила в государственный бюджет 169,7 млн грн налогов в 2022 году.
Гривны. Фото из открытых источников
Компания PIN-UP Ukraine продолжает поддерживать экономику Украины, платить налоги и обязательные платежи, несмотря на возможность отсрочки из-за полномасштабной войны россии против Украины. Общая сумма поступлений от компании с начала 2022 года составила 169,7 млн. грн. В налоговые вычеты вошли, в том числе: налог на прибыль, единый налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор и ЕСВ.
Стоит отметить, что PIN-UP Ukraine – украинская компания, в 2021 году получившая лицензию на деятельность онлайн-казино. Компания способствует развитию рынка легального гемблинга, поддерживает экономику Украины и активно инвестирует в благотворительные проекты в интересах украинцев.
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