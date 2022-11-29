КРАИЛ начала тотальную проверку "дочек" 1xBet в Украине

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Кравцев Сергей
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей проводит проверку всех организаторов азартных игр, официально работающих в Украине по лицензии, относительно их связей с Российской Федерацией. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на издание "РБК-Украина", которое цитирует главу КРАИЛ Ивана Рудого.
КРАИЛ взялась за "дочки" 1xBet в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, после скандала вокруг лицензий, выданных в марте 2022 года российскому букмекеру 1хBet, всем остальным организаторам азартных игр, получившим лицензии, КРАИЛ отправила письма с предупреждением о запрете каких-либо связей с государством-агрессором и необходимости неукоснительного соблюдения требований украинского законодательства.
Что касается тех компаний, о связях со страной-агрессором которых уже сообщали украинские СМИ, то, как говорит Иван Рудый, по ним уже работают одновременно СБУ, Бюро экономической безопасности и Госфинмониторинг.
Журналисты уточняют, что речь идет о ряде компаний, получивших лицензию на проведение азартных игр в Украине, однако которых при этом подозревают в связи с российским букмекером 1хBet либо с другими российскими компаниями.
Издание отмечает, что российский след имеет об ООО "Укр Гейм Технолоджи", которое от КРАИЛ лицензию на работу онлайн-казино Pin-Up еще в 2021 году. Данным казино владела уроженка Луганска Марина Ильина, которая позже продала свою долю в компании Александру Удодову – зятю премьер-министра России Михаила Мишустина. Наверное, поэтому на украинском сайте Pin-Up все еще могут регистрировать и играть как граждане РФ, так и жители Беларуси. Между тем, как известно, ООО "Твоя компания беттинга", которая пыталась вывести на украинский рынок российского букмекера 1xBet, сегодня пытается в Окружном административном суде Киева вернуть себе лицензии. Председатель КРАИЛ Иван Рудый заявил, что надеется, что ООО "ТСК" проиграет в суде.
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