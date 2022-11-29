КРАИЛ начала тотальную проверку "дочек" 1xBet в Украине

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей проводит проверку всех организаторов азартных игр, официально работающих в Украине по лицензии, относительно их связей с Российской Федерацией. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на издание "РБК-Украина", которое цитирует главу КРАИЛ Ивана Рудого.

КРАИЛ взялась за "дочки" 1xBet в Украине. Фото: из открытых источников

"Моя позиция: даже никакого намека на российский след не должно быть в Украине. Первое, что я сделал, вернувшись из ВСУ (где Рыжий служил до ноября 2022, — ред.), — провел встречи с СБУ. Мы сейчас очень плодотворно работаем почти по всем организаторам (азартных игр – ред.)", — заявил глава комиссии.

По его словам, после скандала вокруг лицензий, выданных в марте 2022 года российскому букмекеру 1хBet, всем остальным организаторам азартных игр, получившим лицензии, КРАИЛ отправила письма с предупреждением о запрете каких-либо связей с государством-агрессором и необходимости неукоснительного соблюдения требований украинского законодательства.



Что касается тех компаний, о связях со страной-агрессором которых уже сообщали украинские СМИ, то, как говорит Иван Рудый, по ним уже работают одновременно СБУ, Бюро экономической безопасности и Госфинмониторинг.

"Идет тотальная проверка всех организаторов... И решение комиссии не заставит себя ждать", — заверил Рудый.

Журналисты уточняют, что речь идет о ряде компаний, получивших лицензию на проведение азартных игр в Украине, однако которых при этом подозревают в связи с российским букмекером 1хBet либо с другими российскими компаниями.

"Онлайн-казино PointLoto, на момент ее получения называлось ООО "Мелбет" – так же, как называется официально работающий в РФ букмекер, принадлежащий сегодня российскому ООО "Мелофон", а ранее фирме, которая называлась "1ХСтавка", которая является "клоном" 1xBet, имеющий официальное разрешение работать в РФ. Кроме того, подозрения вызвало ООО "Плей Фан Инвестмент", которое в январе 2022 года получило лицензию на работу онлайн-казино "Фан Спорт", имеющее практический идентичный дизайн сайта, одинаковые коэффициенты и общего "рискованка" (компанию, анализирующую коэффициенты, – ред.) с 1xBet. Кроме этого, "Фан спорт" не работает на том сайте, на работу которого ему выдана украинская лицензия, а проводит азартные игры на стороннем сайте", – говорится в материале.

Издание отмечает, что российский след имеет об ООО "Укр Гейм Технолоджи", которое от КРАИЛ лицензию на работу онлайн-казино Pin-Up еще в 2021 году. Данным казино владела уроженка Луганска Марина Ильина, которая позже продала свою долю в компании Александру Удодову – зятю премьер-министра России Михаила Мишустина. Наверное, поэтому на украинском сайте Pin-Up все еще могут регистрировать и играть как граждане РФ, так и жители Беларуси. Между тем, как известно, ООО "Твоя компания беттинга", которая пыталась вывести на украинский рынок российского букмекера 1xBet, сегодня пытается в Окружном административном суде Киева вернуть себе лицензии. Председатель КРАИЛ Иван Рудый заявил, что надеется, что ООО "ТСК" проиграет в суде.

"Ведь мы понимаем, что это за люди… Мне было бы интересно посмотреть на судью, который скажет, что мы, СБУ, БЭБ, ошиблись (в решении аннулировать лицензии компании, связанной с РФ – ред.)", — заметил Рудый.

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