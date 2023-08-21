В медиа зачищают информацию о скандале вокруг онлайн-казино PIN-UP, подконтрольного россиянам – СМИ

Незадолго перед этим Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) провалила лишение лицензии ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ", обеспечивающее непосредственно сам гемблинг. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет "ДС".

Онлайн-казино PIN-UP

В материале отмечается, что вокруг онлайн-казино PIN-UP "разворачивается почти мистическая история".

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"Несколько недель назад профильные СМИ и сама КРАИЛ писали, что на последнем заседании этот оператор может быть лишен лицензии, поскольку в комиссию поступило письмо СБУ о возможной причастности этой компании к российскому PIN-UP и едва ли не о полном контроле компании со стороны российских резидентов. А 1 августа КРАИЛ даже проанонсировала рассмотрение этого вопроса в своем ТГ-канале", – говорится в материале.

"С учетом полученной информации о наличии опосредованных отношений контроля резидентами РФ за деятельностью определенных лицензиатов, КРАИЛ будут рассмотрены вопросы аннулирования лицензий в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр: ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" и ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ", — сообщала КРАИЛ.

Авторы материала обращают внимание, что через неделю после громкого анонса КРАИЛ заседание таки состоялось, но анонсированная тема PIN-UP куда-то исчезла. Комиссия рассмотрела вопрос ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ" и на основании аналитики СБУ лишила эту компанию лицензии. Об этом четко отмечено в решении комиссии. Но вопрос основного юрлица PIN-UP ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ", которое и осуществляет игорную деятельность КРАИЛ, рассмотреть "забыла".

"Выглядит очень странно, ведь если у вас есть справка СБУ, по которой вы лишаете лицензии вторичную структуру PIN-UP, то лишение основной, через которую идут все средства и через которую осуществляется игорная деятельность – вопрос сугубо технический. Но в итогах заседания и релизах КРАИЛ за 8 августа об "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" ни слова. Она как бы исчезла", — пишет "ДС".

СМИ также обращает внимание, что начали массово исчезать все публикации в медиа по PIN-UP и его возможной связи с Россией. Их было много, ведь тема громкая.

Журналисты задаются вопросом, кто зачищает СМИ и почему КРАИЛ, имея какую-то аналитику, СБУ принимает половинчатые решения и пытается защитить PIN-UP от потери лицензии.

"Возможно, на это повлиял тот факт, что основатель ООО "Укр Гейм Технолоджи" Игорь Зотько одновременно является владельцем ООО "Финансовая компания "Единое пространство", которая является монопольной финкомпанией, обслуживающей все транзакции в приложении "ДИЯ"?", — интересуется издание.

Справка: Деятельность онлайн-казино Pin-Up базируется на двух организациях. Это ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ", имеющее лицензию на предоставление услуг в сфере игрового бизнеса другим структурам, и ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ", имеющее лицензию на игорную деятельность. То есть работа онлайн-казино Pin-Up касается деятельности обеих структур одновременно.

Стоит напомнить, 8 августа КРАИЛ собралась на свое заседание и приняла несколько решений, связанных с деятельностью онлайн-казино. В частности, лишила лицензий за долги несколько игорных заведений и затронула вопрос скандального казино Pin-Up, работу которого обеспечивают две организации — ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" и ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ", учредители и владельцы обоих обществ имеют непосредственное отношение к бизнесу в стране-агрессоре. На заседании прекратили действие лицензии ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ", а деятельность ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" осталась без внимания членов комиссии. Таким образом эта компания имеет законные основания работать в Украине и дальше.



