В медиа зачищают информацию о скандале вокруг онлайн-казино PIN-UP, подконтрольного россиянам – СМИ

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Станислав Молчанов
Незадолго перед этим Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) провалила лишение лицензии ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ", обеспечивающее непосредственно сам гемблинг. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет "ДС".
Онлайн-казино PIN-UP
В материале отмечается, что вокруг онлайн-казино PIN-UP "разворачивается почти мистическая история".
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Авторы материала обращают внимание, что через неделю после громкого анонса КРАИЛ заседание таки состоялось, но анонсированная тема PIN-UP куда-то исчезла. Комиссия рассмотрела вопрос ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ" и на основании аналитики СБУ лишила эту компанию лицензии. Об этом четко отмечено в решении комиссии. Но вопрос основного юрлица PIN-UP ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ", которое и осуществляет игорную деятельность КРАИЛ, рассмотреть "забыла".
СМИ также обращает внимание, что начали массово исчезать все публикации в медиа по PIN-UP и его возможной связи с Россией. Их было много, ведь тема громкая.
Журналисты задаются вопросом, кто зачищает СМИ и почему КРАИЛ, имея какую-то аналитику, СБУ принимает половинчатые решения и пытается защитить PIN-UP от потери лицензии.
Справка: Деятельность онлайн-казино Pin-Up базируется на двух организациях. Это ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ", имеющее лицензию на предоставление услуг в сфере игрового бизнеса другим структурам, и ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ", имеющее лицензию на игорную деятельность. То есть работа онлайн-казино Pin-Up касается деятельности обеих структур одновременно.
Стоит напомнить, 8 августа КРАИЛ собралась на свое заседание и приняла несколько решений, связанных с деятельностью онлайн-казино. В частности, лишила лицензий за долги несколько игорных заведений и затронула вопрос скандального казино Pin-Up, работу которого обеспечивают две организации — ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" и ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ", учредители и владельцы обоих обществ имеют непосредственное отношение к бизнесу в стране-агрессоре. На заседании прекратили действие лицензии ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ", а деятельность ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" осталась без внимания членов комиссии. Таким образом эта компания имеет законные основания работать в Украине и дальше.
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