"ПлейСити" вместо КРАИЛ: как будут регулировать сферу азартных игр и лотерей

В Украине создают новое Государственное агентство "ПлейСити". Новый орган будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей.

Иллюстративное фото

Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Украины, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Народный избранник охарактеризовал ключевые моменты нового органа. Госагентство будет подчиняться Министерству цифровой трансформации Украины. Координировать работу вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Финансироваться в 2025 году будет в пределах бюджета ликвидированной КРАИЛ. Численность работников агентства будет составлять 61 человек (столько же сократили в КРАИЛ). Размещаться будут, где и был КРАИЛ", — рассказал Гончаренко.

Народный депутат также прокомментировал ситуацию:

"Сначала придумали КРАИЛ, руководителя которого поймали с коксом. Затем ее ликвидировали и сделали "ПлейСити". Реформы, они такие. Ну посмотрим".

Напомним, что вопрос регулирования и контроля в сфере азартных игр в Украине рассматривается уже давно. Однако, несмотря на "работу", как писал портал "Комментарии", не все участнику рынка действуют в соответствии с правилами, установленными законодательством. В государстве также нет системного подхода к решению этой проблемы. Народная депутат Украины Нина Южанина отметила, что государственная система онлайн-мониторинга не в приоритете.

По ее словам, первые заявления Минцифры, которое теперь обеспечивает формирование политики в сфере азартных игр по реформированию сферы азартных игр, не вдохновляют.



