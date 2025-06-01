Скачки становится глобальным трендом в мире, но не в Украине: какая причина

Конные скачки сегодня снова переживает подъем. По данным Global Market Statistics, мировой рынок скачек стремительно растет с 387,9 млрд долларов в 2024 году до прогнозируемых 565,6 млрд долларов в 2029-м. Основной рост происходит благодаря ставкам на скачки. Но в Украине эта тенденция отсутствует, ведь конный спорт борется за выживание.

Конные скачки. Фото из открытых источников

В Великобритании скачки называют "спортом королей", а гонки стали вторым самым популярным спортивным событием после футбола. Вместе с США и Францией, Британия получает высокие доходы в бюджет благодаря конным гонкам. А ближайшие соседи Украины Венгрия, Польша и Румыния вкладывают средства в ипподромы и ищут способы модернизации инфраструктуры, чтобы вернуть интерес зрителей. Несмотря на сложности, там признают культурную и экономическую ценность конного спорта.

В то же время в Украине скачки находятся в кризисе. После распада СССР в Украине была создана Федерация конного спорта, которая проводит соревнования и функционирует до сих пор. Однако основной доход в отрасли приносили ставки на скачки, которые происходили на ипподромах. Тотализаторы просуществовали в Украине до 2009 года, тогда вступил в силу закон "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Проблемы с ипподромами в Украине

Хотя Киевский ипподром является коммунальным предприятием, Киевская городская администрация предусмотрела для него режим полного самообеспечения, что означает отсутствие финансирования. Благодаря бесплатному входу доход ипподрома получает благодаря испытанию лошадей, где оценивают их выносливость, скорость и потенциал для разведения. Также на ипподроме проводятся конные соревнования и оказывается помощь в восстановлении физического и психологического здоровья военных, детей и всех желающих.

В 2022 году чистая прибыль КП "Киевский ипподром" составила 105 тыс. гривен, чего недостаточно для модернизации учреждения. Дополнительным источником мог стать тотализатор, на ипподроме функционировавший до 1995 года.

"Когда тотализатор перестал работать, исчез и стимул. Стало меньше соревнований, меньше желающих. А если не собирается достаточного количества участников, то и проводить нецелесообразно", — говорит директор ипподрома Святослав Коваленко.

Несмотря на принятие нового закона в 2020 году, который позволил организовывать игорный бизнес, получить лицензию для тотализатора сложно из-за требований и отсутствия финансовой поддержки. Также петиция о создании тотализатора на сайте Киевсовета в 2023 году набрала всего 920 голосов.

"Теперь все иначе. Нужно программное обеспечение, чтобы люди имели доступ, чтобы все было визуализировано. А еще — помещение. Закон требует, чтобы это все происходило именно в ипподроме, а наш главный корпус в плохом состоянии. Ипподрому сейчас не до таких затрат. У нас задача другая — выжить, сохранить то, что есть, оказывать услуги владельцам лошадей", — объясняет директор Киевского ипподрома.

Кроме Киевского ипподрома, в Украине также есть большие ипподромы во Львове, Харькове, Одессе, которые имеют схожие проблемы. Однако примеры других стран показывают, что у Украины есть потенциал для развития конного спорта, который при правильном подходе может приносить прибыль не только ипподромам, но и в бюджет страны.

Ситуация в других странах с конными скачками

Польша

В Польше ставки на гонки разрешены в легальных букмекерских конторах, а первые регулярные соревнования прошли еще в 1841 году. В настоящее время главными ипподромами в стране стали Служевец в Варшаве, Партинице во Вроцлаве и ипподром в Сопоте. Эти места активно принимают зрителей и работают с беттинговыми компаниями по созданию дохода.

Румыния

Страна имеет только один Плоештский ипподром, который в начале нулевых был передан в частный сектор. В результате этого ипподром продолжал оставаться запущенным, его постройки начали разрушаться, а гонки были остановлены. Только в 2012 году мэрия вернула контроль и возродила конную гонку в Румынии. Однако традиция уже исчезла и гонки сегодня проходят нерегулярно.

Венгрия

Традиция скачек в Венгрии уходит в начало 19 века и сегодня соревнования проводятся на ипподроме Кинчем. В Венгрии ставки на конные гонки находятся в государственной собственности, и в противовес онлайн-казино и ставкам на спорт, которые стабильно генерируют прибыль для компаний, скачки приносят государству убытки. В 2018 году государственные операторы понесли убытки на сумму 1,4 млрд форинтов (3,5 млн долларов), а годом ранее — более чем на 2,2 млрд форинтов (5,4 млн евро).

Великобритания

Великобритания это один из центров мировых скачек. Скачки занимают здесь второе место по популярности среди видов спорта после футбола. Ежегодно индустрия генерирует 4,85 млрд. евро дохода. В стране действует 59 лицензированных ипподромов, которыми заботится Британское управление конной гонки. Кроме того, соревнования считаются элитарным событием, связанным с королевской семьей.

Франция

Во Франции более 235 действующих ипподромов, 30 тыс. активных лошадей и около 9000 владельцев. Ежегодно проходит до 18 тыс. соревнований, а общий оборот в 2019 году составил почти 10 млрд евро, из которых 9 млрд приходится на ставки.

США

В США ставки на конный скачки легальны в 32 штатах. В стране более 300 ипподромов, но даже в условиях ограничений в игровой сфере, этот вид спорта остается популярным. В 2023 году индустрия принесла 6,3 млрд. долларов для экономики страны.

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