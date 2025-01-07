Работа лицензированных операторов игорного бизнеса в Украине: преимущества для государства, партнеров и игроков

Игорная индустрия по всему миру претерпевает значительные изменения, и Украина не является исключением. Одной из ключевых тенденций последних лет является регулирование игорного бизнеса и лицензирование онлайн-казино. Этот процесс создает многочисленные преимущества для государства, партнеров и игроков, формируя новую эру прозрачности и ответственности в сфере азартных игр.

Азартные игры в Украине

Экономическая выгода для государства

Легализация игорного бизнеса стала значительным источником доходов для государственного бюджета. За 2023 год от выдачи лицензий государство получило около 2 млрд грн, а налоговые поступления превысили 10 млрд грн. К примеру, компании, работающие под брендами Slots City, Cosmolot и First, оплатили по 23,4 млн грн за лицензии. Это стало возможным благодаря эффективному контролю со стороны Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Только за февраль прошлого года налоговые поступления от игорного бизнеса составили 1,8 млрд грн. В 2024 году организаторы азартных игр уплатили в госбюджет Украины 17 млрд грн налогов, что больше на 63%, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его данным, за весь 2024 год игорный бизнес уплатил на 6,6 млрд грн больше, чем в 2023-м (10,4 млрд грн). Для сравнения, в 2022 году было уплачено 730,9 млн грн, а в 2021-м – 204,8 млн грн. Такие результаты стали возможны благодаря детенизации рынка, хотя некоторые участники еще сопротивляются прозрачным правилам игры.

Согласно бюджетному плану на 2024 год, ожидаемые лицензионные платежи от гемблинга должны составить 1,475 млрд грн. Однако по состоянию на середину декабря 2024 года поступления уже превысили 1,677 млрд. грн., что на 13,6% больше запланированного. За весь 2024 год эта сумма может еще увеличиться. Таким образом, общий вклад легального гемблинга в бюджет в 2024 году составит около 19–19,5 млрд грн, что составляет почти половину суммы, которую правительство планирует потратить на закупку систем БПЛА для ВСУ в 2025 году.

Легализация также способствует уменьшению теневого сектора. Благодаря регулированию сокращаются объемы экономических преступлений, а также снижается влияние нелегальных операторов на рынок. Дополнительно повышение доходов позволяет государству инвестировать в инфраструктурные проекты, образование и здравоохранение.

Кроме того, легализация игорного бизнеса создает новые рабочие места и стимулирует развитие регионов. В Великобритании, например, игорная индустрия в 2023 году принесла 15,1 млрд. фунтов стерлингов дохода, из которых 3,3 млрд. было уплачено в виде налогов. Украина, хоть и находится на начальном этапе, уже демонстрирует положительные результаты. Только за февраль 2024 года отрасль обеспечила создание более 2000 новых рабочих мест.

Борьба с нелегальным рынком

Нелегальные казино не только не платят налоги, но и часто связаны с криминальными схемами. Лицензирование позволяет:

● Уменьшить количество нелегальных операторов.

● Повышение доверия к отрасли.

● Защитить игроков от мошенничества и манипуляций.

Мировой опыт свидетельствует о том, что легализация азартных игр значительно сокращает объемы нелегального рынка. К примеру, в Сингапуре после легализации казино в 2005 году количество случаев незаконных азартных игр уменьшилось на 62%.

Легализация гемблинга способствует партнерству и развитию инфраструктуры.

Легальные операторы азартных игр в Украине активно развивают партнерства и инфраструктуру, что способствует расширению экономических возможностей для разных отраслей. В частности, сотрудничество с другими компаниями позволяет создавать новые бизнес модели, повышать качество обслуживания и привлекать инвестиции.

Среди основных направлений партнерства в игорном бизнесе можно выделить:

Реклама и медиа: Благодаря партнерству с рекламными агентствами, лицензированные операторы могут разрабатывать масштабные маркетинговые кампании, не только популяризирующие их услуги, но и обеспечивающие дополнительные доходы для медиаиндустрии. К примеру, рекламные бюджеты, направленные на телевидение, онлайн-платформы и печатные СМИ, способствуют развитию этих секторов.

Платежные системы Сотрудничество с провайдерами платежных услуг позволяет обеспечить быстрые и безопасные финансовые операции для игроков. Использование современных технологий, таких как электронные кошельки и криптовалюты, значительно упрощает процесс пополнения счетов и снятия средств. Это провоцирует развитие денежной инфраструктуры страны.

Технологические решения Операторы активно инвестируют в развитие программного обеспечения, мобильных приложений и интернет-платформ. Эти инновации позволяют улучшать взаимодействие с пользователями, обеспечивая им удобный и быстрый доступ к играм. В сотрудничестве с IT-компаниями создаются продукты, которые могут использоваться и за пределами игорного бизнеса.

Туризм и гостеприимство Легализация азартных игр способствует развитию туристического потенциала регионов. Новые игровые залы и казино становятся дополнительными точками привлечения для туристов, что оказывает положительное влияние на гостиничный бизнес, рестораны и другие сервисы. Особый акцент делается на проведении международных событий, таких как турниры покера или конференции.

Образование и тренинги: Для обеспечения высокого уровня обслуживания сотрудников организуются обучающие программы и тренинги. Это способствует повышению профессионального уровня персонала и создает новые возможности для трудоустройства.

Преимущества для игроков

Лицензированные операторы обеспечивают высокий уровень защиты прав игроков. В частности, игроки в Украине могут рассчитывать на следующие преимущества:

● Прозрачность: лицензионные казино открыто публикуют информацию о своей деятельности, включая правила игры, выплаты и лицензии.

● Гарантия выплат: игроки могут быть уверены, что их выигрыши будут выплачены честно и вовремя.

● Ответственная игра: легальные операторы предоставляют инструменты для установки лимитов на депозиты, расходы и время игры, а также обеспечивают доступ в Реестр лудоманов.

По состоянию на август 2024 г. в Реестр лудоманов внесено более 8400 человек. Этот инструмент активно используется для предотвращения проблем, связанных с зависимостью от азартных игр.

Кроме гарантий выплат и прозрачности, лицензионные казино предлагают многочисленные бонусы своим клиентам:

● Приветственные пакеты для новых пользователей;

● Бесплатные вращения на игровых автоматах;

● Программы лояльности для постоянных клиентов.

Украинские игроки также могут использовать украиноязычный интерфейс и осуществлять операции в гривне, что повышает удобство пользования сервисами.

Итоги

Легализация игорного бизнеса в Украине имеет значительные преимущества для всех участников рынка. Государство получает стабильные налоговые поступления, партнеры – новые возможности для сотрудничества, а игроки – безопасные и прозрачные условия для игры. Успехи легализации подтверждаются как экономическими показателями, так и ростом доверия у потребителей. Дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от эффективности регулирования и поддержки со стороны государства, но сегодня можно сказать, что этот путь оправдан и перспективен.

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