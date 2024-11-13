Борьба с нелегальным гемблингом в Украине: успехи государства и новые вызовы

В последние годы проблема нелегального рынка азартных игр стала серьезным вызовом украинской власти и общества. Нелегальные азартные игры угрожают не только экономической стабильности, но и общественной безопасности, способствуя распространению игровой зависимости и других социальных проблем. "Комментарии" попытались разобраться, как украинское государство борется с нелегальным игорным бизнесом, и какие санкции применяются против наживающихся на человеческих слабостях нарушителей.

Нелегальный гемблинг в Украине

Закрытие нелегальных сайтов онлайн – казино

Нелегальный игорный бизнес как явление не ново, и его истоки начинаются еще с 90-х годов прошлого века, когда в Украине начали появляться первые подпольные казино и игровые автоматы. Особенностью современного гемблинга является его массовый переход в онлайн: теперь, чтобы принять участие в азартной игре гражданину, достаточно иметь смартфон и доступ в интернет. Современные онлайн-казино предлагают разные варианты пополнения и вывода средств: от банковских карт и электронной валюты до крипт, чем не могли не воспользоваться разнообразные мошенники, которые выдают себя за легальных участников игорного бизнеса.

Конечно, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) не могла стоять в стороне от проблемы, применяя все возможные методы и меры по противодействию этому явлению.

Так, по состоянию на октябрь 2024 года КРАИЛ включила в список более 305 нелегальных игорных вебсайтов, которые были обнаружены как предоставляющие доступ к азартным играм без лицензии. Благодаря совместным усилиям со Службой безопасности Украины и другими регулирующими органами, доступ к 3200 доменным именам был ограничен с апреля по сентябрь 2024 года.

Это сотрудничество также включало блокировку 444 незаконно действующих вебсайтов по распоряжению Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Недавно КРАИЛ заключила партнерство с компанией Meta Platforms Inc., являющейся владельцем одних из крупнейших соцсетей в мире: Фейсбук и Инстаграм. Благодаря такому сотрудничеству, удалось наладить эффективный механизм блокировки рекламы нелегальных онлайн – казино на данных платформах.

По словам Антона Кучухидзе, главы Ukrainian Gambling Council, чем больше нелегальных участников рынка азартных игр закроются, тем проще будет работать легальным компаниям. Ведь, приобретя лицензии и платя налоги в бюджет, операторы гемблингового бизнеса должны работать в нормальной конкурентной среде, которую должно обеспечить государство.

Санкции против нарушителей в банковской сфере

В последние годы в мошеннических схемах украинского нелегального гемблинга активно принимали участие банковские учреждения, что не могло не пройти мимо внимания государственных контролирующих органов. В частности, речь идет о мискодинге и метчинге.

Мискодинг (или "неправильная кодировка") – это сложная схема, которая используется для сокрытия фактического происхождения транзакций в банковской системе. Она обычно предполагает умышленное использование ложных или неточных кодов торговых категорий (Merchant Category Codes, MCC), что позволяет транзакциям быть классифицированы как менее рискованные или непричастные к определенным видам деятельности, таким как азартные игры. Благодаря этому, такие платежи могут обходить строгие правила или контроль, установленные банками или регуляторными органами, и избегать повышенного внимания со стороны надзорных структур.

Мискодинг используется для маскировки реальных финансовых потоков, что позволяет нелегальным операторам избегать уплаты налогов, обходить ограничения на игорную деятельность и уклоняться от других правовых обязательств. К примеру, платежи, поступающие от нелегального онлайн-казино, могут быть закодированы как обычные покупки в интернет-магазине или услуги, не связанные с азартными играми.

Метчинг является еще одной распространенной схемой, позволяющей скрывать фактическое предназначение и получателей средств. В этой схеме игроки пополняют счета для участия в играх, но деньги остаются повисшими в платежной системе без указания конечных получателей.

В 2023 году правоохранительными органами была раскрыта преступная схема по отмыванию нелегальных средств с помощью банковских учреждений. Как отметил член временной следственной комиссии Верховной Рады Алексей Жмеринецкий, к таким операциям были причастны 6 украинских банков, а также сотрудники НБУ, которые, находясь в сговоре с сетями супермаркетов и автозаправочных станций, не замечали этих транзакций и отсутствия информации об окончательном получателе. После этого средства переводились на счета частных лиц, получавших их в виде нелегальных зарплат торговых сетей и автозаправок.

Как результат, НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал украинский транзакционный банк IBOX BANK. Другие участники, в частности, "Укргазбанк" и "Сенс Банк" уплатили многомиллионные штрафы.

Введение единого банковского кода

Одним из эффективных методов борьбы с мошенническими схемами в гемблинге стало введение единого банковского кода для вывода средств игроков. Такая мера со стороны государства позволила стандартизировать процесс выведения выигрыша, что существенно уменьшило количество технических ошибок и задержек, способствуя более прозрачной работе игорного рынка. Унификация этих процессов также повысила безопасность транзакций, снижая возможности использования схем, таких как мискодинг и метчинг. Кроме того, это позволило лучше контролировать финансовые потоки, позволяя государственным органам более эффективно отслеживать движение средств и своевременно выявлять подозрительные операции. Именно введение такого кода позволило в несколько раз увеличить поступления в государственный бюджет от налогообложения гемблинга.

Введение онлайн-мониторинга игорного бизнеса

Еще одним важным этапом в укреплении регуляции игорного бизнеса в Украине является внедрение онлайн-мониторинга. Согласно постановлению, принятому Кабинетом Министров, утвержден порядок функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга, что повлияет на правила игры на рынке. Эта система обеспечит четкие инструкции по функционированию и эксплуатации, определит круг пользователей, установит права доступа и предусмотрет взаимодействие с Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и организаторами азартных игр.

По словам председателя КРАИЛ Ивана Рудого, внедрение этой системы открывает новые возможности для регулирования и надзора за игровой сферой. В частности, система позволит контролировать оборот финансовых средств, получать данные от игрового оборудования в режиме реального времени и защищать информацию о транзакциях. Таким образом, онлайн-мониторинг поможет прекратить уклонение от уплаты налогов и обеспечить соблюдение принципов ответственной игры, что будет способствовать прозрачности и повышению доверия к легальному игорному рынку.

Как борются с нелегальным гемблингом в других странах мира

Так как явление нелегального гемблинга не является проблемой только нашего государства, следует учитывать опыт других стран при решении данной проблемы.

В Великобритании правительство активно принимает меры по борьбе с нелегальным гемблингом и уменьшением негативного влияния азартных игр на население. Одним из первых значительных шагов стало уменьшение в 2019 году максимально допустимой ставки в букмекерских автоматах с фиксированными коэффициентами (FOBT) с £100 до £2. Это решение способствовало ограничению рискованных ставок и уменьшению потерь игроков. Однако правительство не остановилось на достигнутом, и уже в 2024 году планируется введение ограничений для ставок в онлайн-слотах. Для игроков младше 25 лет допустимая ставка будет составлять не более £2, а для старших игроков – не более £5. Ожидается, что эти нововведения вступят в силу до конца 2024 г., что усилит регуляцию и защиту в сфере онлайн-гемблинга.

В США борьба с нелегальным гемблингом базируется на сочетании федеральных законов, государственных регуляций и сотрудничестве с правоохранительными органами. Одним из ключевых законов является Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA), принятый в 2006 году, запрещающий обработку платежей для нелегальных азартных игр в Интернете. Хотя этот закон не запрещает сами азартные игры, он значительно усложняет финансовые операции для нелегальных операторов, заставляя банки и платежные системы блокировать транзакции. Wire Act ограничивает использование электронных средств коммуникации для передачи ставок, что усложняет деятельность онлайн-казино, а закон 18 US Code § 1955 предусматривает уголовную ответственность для управляющих нелегальным бизнесом азартных игр.

На уровне отдельных штатов существуют отдельные законодательные инициативы, регулирующие азартные игры и способствующие снижению влияния нелегальных операторов. Некоторые штаты легализовали различные формы азартных игр, включая онлайн-беттинг, помогающий контролировать рынок и защищать потребителей. Американская ассоциация азартных игр (AGA) активно сотрудничает с правоохранительными органами, проводя расследования и исследования по оценке масштабов нелегального гемблинга. Недавно предложенный SAFE Bet Act направлен на установление единых стандартов в спортивном беттинге и регулировании рекламы, акцентируя внимание на защите потребителей посредством использования современных технологий, включая искусственный интеллект.

В итоге борьба с нелегальным игорным бизнесом продолжается, поскольку является важной составляющей обеспечения экономической безопасности Украины. Использование передовых технологий, сотрудничество с международными партнерами и усиление контроля над финансовыми операциями помогут создать более прозрачную и эффективную систему регулирования, которая обеспечит равные условия для всех участников рынка.