logo_ukra

BTC/USD

76498

ETH/USD

2445.79

USD/UAH

44.66

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Азарт 2026 ПлейСіті виявило 17 тисяч нелегальних казино, але відмовилося пояснити блокування платежів
commentss НОВИНИ Всі новини

ПлейСіті виявило 17 тисяч нелегальних казино, але відмовилося пояснити блокування платежів

ПлейСіті виявило 17 тисяч нелегальних сайтів казино, але відмовилося коментувати блокування платіжних схем.

17 вересня 2026, 19:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Державне агентство "ПлейСіті" повідомляє про тисячі виявлених нелегальних сайтів азартних ігор, однак відмовляється коментувати запит щодо механізмів припинення фінансових транзакцій нелегальних казино. Про це йдеться у відповідь "ПлейСіті" на журналістський запит порталу "Коментарі".

ПлейСіті виявило 17 тисяч нелегальних казино, але відмовилося пояснити блокування платежів

Блокування нелегальних казино в Україні

За даними "ПлейСіті", станом на 1 вересня 2026 року в Україні зафіксовано факти організації та проведення азартних ігор без ліцензії або надання доступу до них на 17 091 вебсайті, а також у 8 мобільних додатках. 

  • - Січень: 175 сайтів
  • - Лютий: 226 сайтів
  • - Березень: 219 сайтів
  • - Квітень: 347 сайтів
  • - Травень: 919 сайтів
  • - Червень: 1 851 сайт
  • - Липень: 4 632 сайти
  • - Серпень: 5 868 сайтів

За показниками "Плейсіті", серпень перевершив січень у 33 рази. Загалом же понад 61% усіх нелегальних майданчиків для азартних ігор за вісім місяців виявлено саме у липні та серпні 2026 року. 

Зауважимо, що у відповідь на запит щодо застосування системних інструментів обмеження платежів (за аналогією з польською системою, де нелегальний гемблінг відрізають від банківського еквайрингу та популярних платіжних методів на зразок BLIK), "ПлейСіті" надати відповідь відмовилося. У відомстві заявили, що запитувана інформація про механізми та взаємодію з фінансовим сектором "не була створена в процесі виконання повноважень" або "не є публічною".

Хоча поточна статистика "ПлейСіті" демонструє високий рівень виявлення неліцензованих майданчиків, однак досвід країн Європейського Союзу показує, що найвищу ефективність у протидії нелегальному гемблінгу дає саме поєднання доменного блокування з жорстким контролем платіжних потоків.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому держбюджет недоотримує від грального бізнесу десятки мільярдів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини