Колекціонери можуть втрачати гроші: дослідники розкрили неприємну правду про рідкісні картки

Дослідники перевірили 50 наборів колекційних карток у Гонконзі та виявили проблему, яка може коштувати покупцям чималих грошей. Виробники здебільшого не повідомляють, наскільки реально отримати рідкісну картку, заради якої люди купують десятки пакунків.

Колекційні картки та набори-сюрпризи приваблюють покупців, які сподіваються знайти рідкісні екземпляри й поповнити свою колекцію. Фото: federicoghedini / Pixabay

Колекціонування перетворилося на дороге захоплення

Картки Pokémon, спортивні колекції та інші подібні товари знову стали надзвичайно популярними. Їх продають у закритих пакунках із випадковим вмістом. Більшість покупців отримують звичайні картки, тоді як найцінніші екземпляри трапляються значно рідше. Саме надія знайти такий екземпляр спонукає людей купувати нові набори.

Як повідомляє Phys.org, дослідження охопило 50 наборів різних популярних карткових ігор і брендів у Гонконзі. Лише 20% перевірених наборів містили хоча б якусь інформацію про ймовірність отримання рідкісної картки. Водночас жоден виробник не вказав точних шансів отримати кожну окрему картку.

Чому відсутність інформації викликає занепокоєння

На думку дослідників, такі товари мають спільні риси з азартними іграми: покупець платить гроші, але заздалегідь не знає, який результат отримає. Особливе занепокоєння викликає участь дітей, які також можуть витрачати кошти в надії знайти бажаний екземпляр.

Ситуацію ускладнюють спеціальні набори для колекціонерів, які можуть коштувати вдесятеро дорожче за звичайні. Окремі картки продаються за тисячі доларів, тому прагнення отримати рідкісний екземпляр підвищує фінансові ризики. Додаткові проблеми створюють перепродажі, дефіцит товарів і набори, які формують сторонні продавці: у деяких випадках покупці ризикують заплатити за пакунок, у якому взагалі немає рідкісної картки.

Автори дослідження закликають посилити контроль за такими товарами та приділити більше уваги захисту споживачів.

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