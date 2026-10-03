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«Динамо», «Шахтар» та блогеру Буше виписали мільйонні штрафи: за що карають зірок

Держагентство ПлейСіті покарало топ-клуби та інфлюенсерів за незаконну рекламу гемблінгу на понад 36 мільйонів гривень

3 жовтня 2026, 17:46
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Кравцев Сергей

З початку 2026 року Державне агентство України ПлейСіті ухвалено 7 рішень про накладення штрафів на розповсюджувачів незаконної реклами азартних ігор на загальну суму 36 317 400 гривень. Серед порушників опинилися провідні українські футбольні клуби та відомі блогери. Про це йдеться у офіційній відповіді Держагентства ПлейСіті на запит інтернет-порталу "Коментарі".

«Динамо», «Шахтар» та блогеру Буше виписали мільйонні штрафи: за що карають зірок

Штрафи ПлейСіті

Зокрема, фінансові санкції у розмірі 600 мінімальних заробітних плат (стандартний штраф за це порушення) були застосовані до: ТОВ "Футбольний клуб "Динамо" Київ" — за порушення вимог ст. 22 Закону України "Про рекламу" при рекламуванні бренду GGBET; ТОВ "Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк)" — за порушення вимог під час розповсюдження реклами бренду FAVBET; ФОП Шелудяк Богдан Тарасович (блогер Буше) — за незаконне просування бренду FIRST; ТОВ "Арена Файт Чемпіоншип" та Владислав Роженко – за рекламу об'єкта GORILLA; ФОП Старих Альона Едуардівна – за рекламу PARIK24; Демчак Андрій Володимирович – за рекламу неліцензованих майданчиків LuckyBear, JetTon та RU77.WIN.

В агентстві нагадують, що штраф за порушення вимог до реклами торговельних марок, під якими провадиться діяльність з організації азартних ігор, становить 600 мінімальних заробітних плат за кожен випадок.

Також видання "Коментарі" повідомляло – система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні продовжує демонструвати високу інтенсивність роботи. За перші вісім місяців 2026 року камери зафіксували понад 3,3 мільйона порушень, а сума сплачених водіями штрафів наблизилася до позначки у 700 мільйонів гривень. Про це свідчать офіційні дані Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, надані у відповідь на журналістський запит порталу "Коментарі".




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