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ПлейСити обнаружило 17 тысяч нелегальных казино, но отказалось объяснить блокировку платежей

ПлейСити обнаружило 17 тысяч нелегальных сайтов казино, но отказалось комментировать блокировку платежных схем.

17 сентября 2026, 19:00
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Slava Kot

Государственное агентство "ПлейСити" сообщает о тысячах обнаруженных нелегальных сайтов азартных игр, однако отказывается комментировать запрос о механизмах прекращения финансовых транзакций нелегальных казино. Об этом говорится в ответ "ПлейСити" на журналистский запрос портала "Комментарии".

ПлейСити обнаружило 17 тысяч нелегальных казино, но отказалось объяснить блокировку платежей

Блокировка нелегальных казино в Украине

По данным "ПлейСити", по состоянию на 1 сентября 2026 г. в Украине зафиксированы факты организации и проведения азартных игр без лицензии или предоставления доступа к ним на 17 091 вебсайте, а также в 8 мобильных приложениях.

  • — Январь: 175 сайтов
  • — Февраль: 226 сайтов
  • — Март: 219 сайтов
  • — Апрель: 347 сайтов
  • — Май: 919 сайтов
  • — Июнь: 1 851 сайт
  • — Июль: 4 632 сайта
  • — Август: 5 868 сайтов

По показателям "Плейсити", август превзошел январь в 33 раза. В общей сложности более 61% всех нелегальных площадок для азартных игр за восемь месяцев обнаружено именно в июле и августе 2026 года.

Заметим, что в ответ на запрос о применении системных инструментов ограничения платежей (по аналогии с польской системой, где нелегальный гемблинг отрезают от банковского эквайринга и популярных платежных методов типа BLIK), "ПлейСити" ответить отказалось. В ведомстве заявили, что запрашиваемая информация о механизмах и взаимодействии с финансовым сектором "не была создана в процессе исполнения полномочий" или "не публична".

Хотя текущая статистика "ПлейСити" демонстрирует высокий уровень обнаружения нелицензированных площадок, однако опыт стран Европейского Союза показывает, что наивысшая эффективность в противодействии нелегальному гемблингу дает именно сочетание доменной блокировки с жестким контролем платежных потоков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему госбюджет недополучает от игорного бизнеса десятки миллиардов.



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