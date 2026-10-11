Коллекционеры могут терять деньги: исследователи раскрыли неприятную правду о редких карточках

Исследователи проверили 50 наборов коллекционных карт в Гонконге и выявили проблему, которая может стоить покупателям немалых денег. Производители в большинстве своем не сообщают, насколько реально получить редкую карточку, ради которой люди покупают десятки упаковок.

Коллекционные карточки и наборы-сюрпризы привлекают внимание покупателей, которые надеются найти редкие экземпляры и пополнить свою коллекцию. Фото: federicoghedini / Pixabay

Коллекционирование превратилось в дорогое увлечение

Карты Pokémon, спортивные коллекции и другие подобные товары снова стали очень популярны. Их продают в закрытых пакетах со случайным содержимым. Большинство покупателей получают обычные карты, в то время как самые ценные экземпляры встречаются значительно реже. Именно надежда найти такой экземпляр побуждает людей покупать новые наборы.

Как сообщает Phys.org, исследование охватило 50 наборов разных популярных карточных игр и брендов в Гонконге. Лишь 20% проверенных наборов содержали хотя бы какую-либо информацию о вероятности получения редкой карты. В то же время ни один производитель не указал точных шансов получить каждую отдельную карту.

Почему отсутствие информации вызывает беспокойство

По мнению исследователей, такие товары обладают общими чертами с азартными играми: покупатель платит деньги, но заранее не знает, какой результат получит. Особую обеспокоенность вызывает участие детей, которые также могут тратить средства в надежде найти желаемый экземпляр.

Ситуацию усложняют специальные наборы для коллекционеров, которые могут стоить в десять раз дороже обычных. Отдельные карты продаются за тысячи долларов, поэтому стремление получить редкий экземпляр повышает финансовые риски. Дополнительные проблемы создают перепродажи, дефицит товаров и наборы, которые формируют сторонние продавцы: в некоторых случаях покупатели рискуют заплатить за упаковку, в которой вообще нет редкой карты.

Авторы исследования призывают усилить контроль над такими товарами и уделить больше внимания защите потребителей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что сеть магазинов сознательно портит упаковку товара: зачем они пошли на рискованный шаг