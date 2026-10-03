«Динамо», «Шахтер» и блогеру Буше выписали миллионные штрафы: за что наказывают звезд

С начала 2026 Государственное агентство Украины ПлейСити принято 7 решений о наложении штрафов на распространителей незаконной рекламы азартных игр на общую сумму 36 317 400 гривен. Среди нарушителей оказались ведущие украинские футбольные клубы и известные блоггеры. Об этом говорится в официальном ответе Госагентства ПлейСити по запросу интернет-портала "Комментарии".

Штрафы ПлейСити

В частности, финансовые санкции в размере 600 минимальных заработных плат (стандартный штраф за это нарушение) были применены к: ООО "Футбольный клуб "Динамо" Киев" – за нарушение требований ст. 22 Закона Украины "О рекламе" при рекламировании бренда GGBET; ООО "Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк)" – за нарушение требований при распространении рекламы бренда FAVBET; ФЛП Шелудяк Богдан Тарасович (блогер Буше) – за незаконное продвижение бренда FIRST; ООО "Арена Файт Чемпионшип" и Владислав Роженко – за рекламу объекта GORILLA; ФЛП Старых Алена Эдуардовна – за рекламу PARIK24; Демчак Андрей Владимирович – за рекламу нелицензированных площадок LuckyBear, JetTon и RU77.WIN.

В агентстве напоминают, что штраф за нарушение требований к рекламе торговых марок, под которыми ведется деятельность по организации азартных игр, составляет 600 минимальных заработных плат за каждый случай.

Также издание "Комментарии" сообщало – система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Украине продолжает демонстрировать высокую интенсивность работы. За первые восемь месяцев 2026 года камеры зафиксировали более 3,3 миллионов нарушений, а сумма уплаченных водителями штрафов приблизилась к отметке в 700 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют официальные данные Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, предоставленные в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии".



