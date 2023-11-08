Журналисты нашли у собственника Vulkan casino и GGBet Максима Криппы российский след

Собственник онлайн-казино "Вулкан" и киберспортивного букмекера GGBet, которым Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии на работу в Украине, несмотря на их российское происхождение, через третьих лиц, может стоять за покупкой ряда украинских СМИ и государственной недвижимости. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "Факты", ссылаясь на расследование об активах Максима Криппы агентства "BlackBox OSINT".

Азартные игры. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, начиная с января 2023 года жительница города Днепр Татьяна Снопко купила интернет-издание delo.ua, mmr.ua, womo.ua, печатный журнал "ТОП-100" (ООО "Коммуникационный хаб "Экономика"), а также издание "Главком" (ООО "Украинские медийные системы"). По предварительной оценке, такие покупки на медийном рынке Снопко могли обойтись от 3,2 до 4,3 млн долларов. Это при том, что, согласно налоговым декларациям новой обладательницы пяти медиа, за 2018−2021 годы включительно ее доход был всего около 4 млн грн.

По данным журналистов, Снопко, владеющая лишь 42-метровой квартирой в днепровской "хрущевке", является пиар-менеджером украинских бизнесменов Максима Полякова и Максима Криппы, которые и могут оказаться являются владельцами вышеуказанных СМИ. Максим Криппа и Максим Поляков — давние бизнес-партнеры, занимающиеся игорным и киберспортивным бизнесом. Примерно с 2014 года они занимаются развитием онлайн-казино "Вулкан", созданным в "нулевые" годы российским игорным магнатом Олегом Бойко, который через свою компанию Ritzio Entertaiment Group передал права на ТМ "Вулкан" компании Криппы-Полякова EvoPlay — IT-компании, занимающейся разработкой игр для онлайн-казино.

"А вот владельцем торговой марки "Вулкан" в Украине является кипрская фирма "Дареос ЛТД" (DAREOS LTD). На эту же компанию в 2021 году было зарегистрировано право на ТМ Vulkan в ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза. В России торговая марка "Вулкан" зарегистрирована на компанию "Дареос Холдинг ЛТД" (DAREOS HOLDING LTD), идентичную компании "Дареос ЛТД". Они обе зарегистрированы по тому же адресу на Кипре и имеют одинаковых лиц в структуре управления. Таким образом, владельцами торговой марки "Вулкан" в Украине и РФ полностью связаны фирмы-нерезиденты, что говорит о единственном выгодоприобретателе бизнеса во всех странах, где работают сайты онлайн-казино "Вулкан", — говорится в материале.









Журналисты отмечают, в 2016 году СБУ обратило внимание на незаконную деятельность ряда веб-сайтов под брендом "Вулкан", и в рамках уголовного производства выявило, что за ними стоят Максим Поляков и Максим Криппа, которые выводили заработанные на онлайн-казино деньги на счета фиктивных предприятий и в офшоры, после чего распределяли прибыль между собой. Помимо этого, как следует из ряда постановлений Шевченковского районного суда города Киева от января 2017 года, часть денег передавалась для финансирования "ДНР" и "ЛНР".

"В финансировании российской армии также обвинялся и сам собственник торговой марки "Вулкан", партнер Полякова и Криппы, российский миллиардер Олег Бойко, который в те годы также владел украинской лотереей "Патриот" и российской "Победа". В расследовании также просматривается прямая связь между Максимом Криппой, букмекером GGBet и казино "Вулкан". Так, бенефициаром ООО "Конкуерор" до 2021 года выступал Федор Федоров, в фирме которого "Новолоджик" до 2015 года работал директором Максим Криппа. Федоров сегодня является директором кипрских компаний One World Secretarial и Brivio Limited. Первая осуществляет секретарское управление студии трансляций MainCast Максима Криппы, а также кипрского владельца российского подразделения GGBet ООО "Бет.ру". Вторая же является собственником сайтов gg. bet и vulkanvegas.com", — говорится в статье.





По информации сайта "Факты", One World Secretarial также выступает секретарем и кипрского учредителя киберспортивной компании NAVI, купленной Максимом Криппой в 2022 году у бизнесмена Александра Кохановского. Вместе с ним за 1,1 млрд грн они приобрели гостиницу "Днепр" на улице Крещатик в Киеве. Помимо этого, в 2023 году Максим Криппа через свое ООО "Мидал" выкупил у Национального банка за 33 млн грн отельно-ресторанный комплекс "Княжий двор", а также за 311 млн имение в поселках Конча-Заспа и Козин под Киевом, состоящее из нескольких жилых домов, эллинга, ресторана и нескольких земельных участков.

"Несмотря на российское происхождение онлайн-казино "Вулкан" и букмекера GGBet, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей обновила лицензию на работу в Украине "Вулкану" в январе 2023 году, а в августе 2023 года выдала лицензию GGBet. Примечательно, что в марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский своим постановлением наложил санкции на российского букмекера GGBet", — подытожили журналисты.