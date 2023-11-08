СМИ: КРАИЛ выдала лицензии российскому казино и букмекеру

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Станислав Молчанов
Собственник онлайн-казино "Вулкан" и киберспортивного букмекера GGBet, которым Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии на работу в Украине, несмотря на их российское происхождение, через третьих лиц, может стоять за покупкой ряда украинских СМИ и государственной недвижимости. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "Факты", ссылаясь на расследование об активах Максима Криппы агентства "BlackBox OSINT".
Азартные игры. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, начиная с января 2023 года жительница города Днепр Татьяна Снопко купила интернет-издание delo.ua, mmr.ua, womo.ua, печатный журнал "ТОП-100" (ООО "Коммуникационный хаб "Экономика"), а также издание "Главком" (ООО "Украинские медийные системы"). По предварительной оценке, такие покупки на медийном рынке Снопко могли обойтись от 3,2 до 4,3 млн долларов. Это при том, что, согласно налоговым декларациям новой обладательницы пяти медиа, за 2018−2021 годы включительно ее доход был всего около 4 млн грн.
По данным журналистов, Снопко, владеющая лишь 42-метровой квартирой в днепровской "хрущевке", является пиар-менеджером украинских бизнесменов Максима Полякова и Максима Криппы, которые и могут оказаться являются владельцами вышеуказанных СМИ. Максим Криппа и Максим Поляков — давние бизнес-партнеры, занимающиеся игорным и киберспортивным бизнесом. Примерно с 2014 года они занимаются развитием онлайн-казино "Вулкан", созданным в "нулевые" годы российским игорным магнатом Олегом Бойко, который через свою компанию Ritzio Entertaiment Group передал права на ТМ "Вулкан" компании Криппы-Полякова EvoPlay — IT-компании, занимающейся разработкой игр для онлайн-казино.
Журналисты отмечают, в 2016 году СБУ обратило внимание на незаконную деятельность ряда веб-сайтов под брендом "Вулкан", и в рамках уголовного производства выявило, что за ними стоят Максим Поляков и Максим Криппа, которые выводили заработанные на онлайн-казино деньги на счета фиктивных предприятий и в офшоры, после чего распределяли прибыль между собой. Помимо этого, как следует из ряда постановлений Шевченковского районного суда города Киева от января 2017 года, часть денег передавалась для финансирования "ДНР" и "ЛНР".
По информации сайта "Факты", One World Secretarial также выступает секретарем и кипрского учредителя киберспортивной компании NAVI, купленной Максимом Криппой в 2022 году у бизнесмена Александра Кохановского. Вместе с ним за 1,1 млрд грн они приобрели гостиницу "Днепр" на улице Крещатик в Киеве. Помимо этого, в 2023 году Максим Криппа через свое ООО "Мидал" выкупил у Национального банка за 33 млн грн отельно-ресторанный комплекс "Княжий двор", а также за 311 млн имение в поселках Конча-Заспа и Козин под Киевом, состоящее из нескольких жилых домов, эллинга, ресторана и нескольких земельных участков.
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