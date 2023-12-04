Основатель Parimatch заявил о намерении отдать треть холдинга: в компании подозревают аферу – OSINT-аналитики

В холдинге Parimatch назревает большое соглашение: основатель компании Эдуард Швиндлерман готовится передать половину своих акций, а это примерно 35% акций холдинга, фигурантам многих уголовных производств, в том числе по хищению денег Министерства обороны Украины. Об этом говорится в расследовании Blackbox OSINT.

Фото иллюстративное от BlackBox OSINT

Соглашение, якобы лоббируемое гендиректором Parimatch Максимом Ляшко, предусматривает передачу трети холдинга Александру Мельничуку и Владиславу Клищару, которые акционерам Parimatch были представлены сотрудниками ЦРУ, европейских спецслужб и инвесторами со связями в правительствах США, Европы и Украины. За передачу акций они обещают Швиндлерману решить вопрос со снятием санкций с Parimatch в Украине и возвращением букмекера на украинский рынок.

Акционеры и сотрудники компании видят в сделке потенциальную аферу. Клищар и Мельничук отметили, что формальным держателем акций Parimatch с их стороны будет компания SARN Energy, позиционирующая себя консалтинговой фирмой со связями в американской администрации. В Чехии SARN Energy знают в связи с аферами. Как писали чешские СМИ, заключая соглашения SARN Energy, не выполнив договор, начинает требовать деньги у компаний и подает в американские суды с целью давления на бизнес. Как сообщает издание "Parlamentnilisty", SARN EnergyХ даже пытались шантажировать словацкое государство после дела с мошенническими приобретенными акциями Transpetrol.

Также аналитики пишут, что Владислав Клищар якобы был подозреваемым в уголовном производстве по факту разбоя в центре Киева в 2015, когда он, вероятно, с сыном Леонидом напали на водителя Daewoo Lanos и отобрали у него сумку с 70 тыс. дол. С 2007 по 2012 год Клищар был помощником нардепа от Партии регионов Александра Едина, связанный с Сергеем Лекарем — бывшим главой аппарата МВД времен Януковича. Жена Клищара Наталья Минская – гражданка РФ, имеет регистрацию в Москве, владеет недвижимостью в России, где была предпринимателем. С декабря 2022 по сентябрь 2023 года Клищар был членом наблюдательного совета словацкой компании SEVOTECH — эта компания стала фигурантом дела по хищению денег Минобороны Украины. МО перечислило почти 1,34 млрд грн компании "Львовский арсенал" за поставку 100 тысяч артиллерийских мин, и перечислила деньги SEVOTECH, после чего деньги исчезли, не дойдя до конечного поставщика — хорватской Elmech Sintermak, а Минобороны не получило товар. Клещар может быть причастен к схеме хищений в Одесском припортовом заводе: он выступал основателем чешской фирмы EPI Group s.r.o., которая купила у ОПЗ по заниженным ценам ильменитовый концентрат, после чего перепродала его по рыночным ценам компании Дмитрия Фирташа "Екрейниан Кемикал Продактс" в оккупированном Крыму.

В Parimatch подозревают, что новые акционеры могут вывести базу данных игроков, софт для работы букмекера лотерейным компаниям, поскольку у сына Владислава Клищара Леонида Клищара была связь с "Украинской национальной лотереей" (УНЛ) и "Спортлото". В Верховной Раде рассматривается законопроект о предоставлении льгот лотерейным компаниям на получение лицензий онлайн-казино и букмекера.

В марте 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на Parimatch.