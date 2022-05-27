Favbet минимизирует уплату налогов в бюджет Украины, - СМИ

Азартные игры в Украине были легализованы еще летом 2020 года. Согласно условиям закона, любая организация, осуществляющая букмекерскую деятельность в стране, должна получить лицензию на эту деятельность и уплачивать ежегодно 108 млн грн в бюджет страны.



беттинговая контора Фавбет

За эти два года в Украине такую лицензию получили пока только четыре букмекерские конторы — Parimatch Ukraine, Vbet Ukraine, Фан спорт и российская "Твоя беттинговая компания”, работающая под брендом 1XBET. Однако в этом списке до сих пор нет одной из крупнейших беттинговых контор Favbet известного в игорном бизнесе Андрея Матюхи. Favbet на сегодняшний день получила лишь лицензии на онлайн-казино, которая стоит только 23 млн грн, а также лицензии на работу казино “Биллионаре” в Киеве и залов игровых автоматов, которые стоят гораздо меньше, чем лицензия на букмекерскую деятельность, которая у Favbet является основной.

Таким образом компания продолжает принимать ставки на спорт и выплачивать выигрыши и не платит налоги в бюджет Украины, которая уже три месяца находящейся в состоянии полномасштабной войны с Россией.

Еще в 2020м году полиция открыла уголовное производство по факту незаконной деятельности контор Favbet и Favorit. В рамках этого производства следователи провели обыски в офисах компании в Киеве, после чего заявили, что Favbet и Favorit незаконно получают сверхприбыли от беттинговой деятельности, а доходы выводят на ряд иностранных фирм, конечным бенефициаром которых якобы и является Андрей Матюха.

В публикации издания Дело ”Ничего личного, только бизнес: как украинский букмекер Favbet не платит налоги и работает с русскими” указывается, что ни Favbet, ни Андрей Матюха лично не были привлечены к ответственности за незаконную игорную деятельность. Журналисты отмечают, что десять лет назад Андрей Матюха уже попадал в коррупционный скандал, когда после вскрытия хакерами международной группировки Anonymous почтовых ящиков депутатов от Партии регионов были обнаружены письма от имени Матюхи, в которых шла речь о предложении сотрудникам МВД в 200 тысяч долларов ежемесячно за ”крышевание” незаконного игорного бизнеса по всей Украине.

Сам Андрей Матюха, по данным журналистов издания Дело, сегодня находится за пределами Украины в Хорватии, куда он уехал аккурат за несколько дней до войны.

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