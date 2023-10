Киберспорт, офшоры, Россия и Максим Криппа – что известно об онлайн-казино Vulkan и GGBet

Украинский рынок азартных игр продолжает оставаться задачей со многими неизвестными, и если ТОП-5 игроков более или менее известны, то вот с участниками рынка, которые не так на слуху, ситуация другая.



Как Максим Криппа связан с онлайн-казино Вулкан

Онлайн-казино под названием "Вулкан" и ТМ Vulkan, хотя и не входит в Топ-5 лидеров рынка азартных игр в Украине, тем не менее, пользуется немалой популярностью у украинцев. Но кто стоит за этим казино, разбирались "Комментарии".

"Завоеватели" рынка азартных игр

Когда в апреле 2021 года в Комиссии по регулированию рынка азартных игр и лотерей (КРАИЛ) получали лицензию на открытие онлайн-казино Vulkan его владелец явно имел большие амбиции. Так, лицензия была выдана на ООО "Конкуэрор", что в переводе с английского означает "завоеватель", правда кто именно стоял за фирмой, было совершенно непонятно.

Так, согласно данным аналитического сервиса YouControl, на 99,9% ООО "Конкуэрор", принадлежит некоему ООО "Дарлокс лимитед", зарегистрированному на Британских Виргинских островах. И лишь 0,1% числятся за жителем города Нежин Черниговской области Станиславом Руденко.

Очевидно, что именно компания из офшорной "островной" юрисдикции и является владельцем украинского онлайн-казино, но вот чем она занимается, данных в открытом доступе фактически нет. Известно лишь, что компания является акционером GLOBAL INNOVATIONS HOLDING LIMITED, зарегистрированной в 2013-м году на острове Мальта. Последняя пытается позиционировать себя крупной международной компанией, правда последние новости о своей деятельности опубликованы за 2014 год.

Если верить отчетности, ООО "Конкуэрор" заработало за 2022-й год 29,7 млн грн, при том что лицензионный платеж компании, по данным КРАИЛ, составляет 23,4 млн грн. в год. Результат более чем скромный, особенно с учетом необходимости выплаты выигрышей игрокам, но прекращать бизнес владелец явно не собирается.

Впрочем, по версии Forbes-Украина, владелец ООО "Конкуэрор" также является собственником еще одного онлайн-казино в Украине – GGBet, ООО "ГГБет".

Как и в случае с ООО "Конкуэрор", "ГГБет" принадлежит на 99,9% другой оффшорной компании, в этот раз с Кипра – "Терасид ЛТД", правда не напрямую, а через ООО "ГГБет холдинг".

Впрочем, по данным других сервисов, ООО "Конкуэрор" на самом деле также имеет "кипрский след", поскольку одно время принадлежал гражданину Кипра Теодоросу Теодору через тот самый "Дарлокс лимитед".

По данным Forbes-Украина, связь между компаниями прослеживается не только в их кипрском прошлом, но и в том, что обе они используют бренд Vulkan.

Так, как гласит сайт GGBet, владельцами компании являются компания Brivio Limited зарегистрированная на Кипре, и компания Invicta Networks N.V., зарегистрированная на голландском острове Кюрасао в Карибском море. Как писали "Комментарии" в своем расследовании игорного рынка Украины, именно по лицензии этого острова работали или работают очень многие украинские онлайн-казино.

Но как утверждает Forbes-Украина, обе компании используют для оказания услуг бренд Vulkan Vegas, а владельцем бренда Vulkan в Украине является бизнесмен Максим Криппа, на которого указали 3 собеседника Forbes.

Максим Криппа и бизнес – киберспорт и тайна капиталов

Максим Владимирович Криппа, бизнесмен, который привлекает внимание журналистов своими незаурядными сделками. И впервые это случилось летом 2020 года, когда столичный отель "Днепр" был куплен за рекордные 1,1 млрд грн никому неизвестной компанией "Смартленд". Такая высокая цена объяснялась тем фактом, что в соответствии с легализацией игорного рынка, игровые автоматы и казино планировалось размещать именно в отелях.

Официальным покупателем тогда выступил организатор киберспортивных соревнований в Украине, владелец ТМ NAVI Александр Кохановский. Чуть позднее журналисты выяснили, что официальный покупатель "Днепра" ООО "Смартленд" было зарегистрировано в доме №130 по улице Киевской, который принадлежит Максиму Криппе,, то есть он мог быть партнером Кохановского по покупке гостиницы.

В сентябре 2022 года Forbes-Украина выяснил, что Криппа купил киберспортивный бренд NAVI принадлежавший Александру Кохановскому. Кстати, украинская компания, работавшая под этим брендом – ООО "Нави Ю Эй", принадлежала компании, зарегистрированной на Виргинских островах, как и ООО "Конкуэрор", владелец ТМ Vulkan. Такое вот совпадение.

В марте 2023 года Максим Криппа купил еще киберспортивный бренд Украины – студия Maincast, которая монопольно владела правами на показ в СНГ крупнейших киберспортивных соревнований. Впрочем, по данным Forbes-Украина прибыльность компании была отнюдь не впечатляющей, но и весьма неплохой – чуть более 0,5 млн евро в 2012-м году. Тот же "Нави Ю Эй" в год зарабатывал немногим более 4 миллионов гривен.

Но все же, ответа на вопрос – откуда у Максима Криппы взялись деньги на покупку отеля "Днепр" за 1,1 млрд грн, создание онлайн-казино и прочего, эти доходы — не дают.

А вот уголовное производство №22015000000000379, которое в 2017-м году рассматривали в Шевченковском райсуде Киева – может подсказать, где искать ответ: группа неустановленных следствием лиц, используя около 20 различных коммерческих структур, создав ряд сайтов и онлайн-казино, полным ходом зарабатывало в сети Интернет на ставках игроков.

Следствие просило у суда разрешения на обыск по ряду адресов и частично эти его ходатайства были поддержаны. Но куда интереснее, что в списке фирм, которые подозревались в занятии незаконным игорным бизнесом в 2017-м году, упомянуты 2 фирмы Максима Криппы – ООО "Клуб "Ягуар" и "Броварский оптовый рынок". В "Ягуаре" Максиму Криппе принадлежат 33,33%, зато фирмой "Броварский оптовый рынок" он владел на 99,8%.

Занятие игорным бизнесом без уплаты налогов и лицензионных платежей – это могло бы объяснить, откуда у Максима Криппы взялись средства на дорогостоящие покупки. Например, в январе 2023 года другая фирма бизнесмена – ООО "Мидал", за 311 млн грн купила элитную недвижимость в поселке Козин под Киевом.

Максим Криппа: что пишут в Интернете

В компьютерной сети можно найти разного рода информацию, хотя и не все данные могут быть достоверными.

Так, в 2015м году правоохранители расследовали уголовное дело о создании сети порностудий в разных городах Украины и даже накрыли одну из них прямо в офисе компании Easy Date, которая якобы входит в холдинг сайтов знакомств бизнесмена Макса Полякова, уроженца города Запорожье. В этом деле человек по имени Максим Криппа якобы являлся киевским партнером Полякова и отвечал за оперативное управление бизнесом.

Тот же Forbes-Украина вспоминает, что Максим Поляков и Максим Криппа были партнерами в сфере онлайн-казино, а кроме них было еще три бизнесмена – Сергей Токарев, Рустам Гильфанов и Константин Ляшенко. После ухода последнего его долю остальные партнеры решили поделить, но сделать это "полюбовно" не вышло и стороны пошли в суд на Британских Виргинских островах. Тогда-то и стал состав партнеров открытым.

Также есть информация, что Максим Криппа в отличие от своего партнера Полякова проявил интерес к политической деятельности и в 2015-м году баллотировался в Киевгорсовет от политической партии "Самопомощь", но не прошел. Но слухи о формировании партийного списка "Самопомощи" на выборы за деньги от кандидатов живы до сих пор. Якобы за этот процесс отвечал Максим Криппа.

Согласно реестру судебных решений Максим Криппа несколько раз пытался признавать опубликованную о нем на разных сайтах в интернете информацию недостоверной, но до решения суда дело так и не доходило.

Максим Криппа и Россия

Но все же главный вопрос – где Максим Криппа научился управлять игорным бизнесом и получать от него такие прибыли, которых хватит на покупки в сотни миллионов гривен.

И тут интересно замечание Forbes-Украина о системной работе Максима Криппы по изъятию из публичной плоскости упоминаний о его связи с беттинговым брендом Vulkanbet. Судя по данным сайта самой компании, на рынке она присутствует с 2015 года, в 2019-м получила лицензию ЦУПИС, а для ввода и вывода денежных средств легальный букмекер использует КИВИ-Банк.

Дело в том, что, несмотря на доменное имя vulkanbet com ua речь явно идет о российском характере бизнеса, ведь ЦУПИС – это центр учета переводов и ставок и сервис доступен в России, а банк "Киви" зарегистрирован в Москве.

В целом, казино ТМ Vulkan впервые появились в России и были связаны с компанией Ritzio International российского бизнесмена Олега Бойко. Его структуры работали во многих странах СНГ и Восточной Европы под брендами "Вулкан", "МиллионЪ", "Метро-Джекпот", "Кинг", Labirints и City Casino. В Украине детищем компании стали казино сети "Метро-Джекпот", которые объявили дефолт в 2009-м году.

Впоследствии Олег Бойко официально вышел из игорного бизнеса и по данным российских СМИ занялся сектором микрокредитования в Германии.

Но вернемся снова к постановлению Шевченковского районного суда Киева от 18 сентября 2017 года – по данным следствия ставки осуществлялись через такие доменные имена сайтов как www casino-velcam com, www vulkan-russia com и www vulcanoriginals com. То есть, сеть онлайн-казино, позволявшие зарабатывать на украинских игроках не только связана с фирмами Максима Криппы, но и делала это, скорее всего, из России с использованием бренда Vulkan, от чего сам бизнесмен всячески старается отгородиться. При этом, например, по данным Forbes-Украина Максим Криппа получил диплом в Институте вулканологии Российской академии наук. То есть, с одной стороны, он не желает слышать упоминаний о себе в контексте связи с Россией, но, с другой стороны, пользуется документами страны-оккупанта.

Но самое интересное, в "интервью" с самим собой Максим Криппа признался, что ранее трудился в России – в компании "православного" миллиардера Константина Малофеева "Ростелеком". Там он работал агентом по продажам. Правда его отец, если верить самому Криппе, сотрудник ФСБ, хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Но Максим Криппа выбрал несостоявшуюся карьеру геолога.

Можно сказать, в этом весь рынок азартных игр Украины – компании, начинавшие в тени и до 24 февраля 2022 года работавшие в России, теперь всячески стараются забыть этот период. Некоторым компаниям это прощают, а вот некогда лидеру рынка – ТМ Parimatch связи с оккупантами не простили, и запретили работать в Украине.

Неизвестно, грозит ли эта участь Максиму Криппе и его беттинговым брендам, но очевидно, что с каждой крупной сделкой бизнесмена интерес к его бизнесу будет только расти, и кто знает, не разрушит ли такой интерес его игорную и киберспортивную империю.