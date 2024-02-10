Как Казино УА может быть связано с РФ и кто им владеет

Рынок азартных игр в Украине продолжает формироваться и на него выходят все больше новичков. Согласно данным КРАИЛ в перечне онлайн-казино Украины насчитывается 21 фирма. Последняя из которых получила лицензию в декабре 2023 года. Но бывает так, что за якобы "новичком" рынка скрывается компания, которая уже давно и плотно работает.

Сasino ua

Сasino_ua – новичок, который далеко не такой новый

19 октября 2023 года лицензию на открытие онлайн-казино в сети Интернет под названием Сasino получило ООО "Казино.юа". Как утверждают специализированные обзорные сайты, Сasino_ua имеет минимальную сумму депозита в 50 гривен, а на вывод можно поставить от 100 гривен. Средства поступают на игровой счет мгновенно, а вывода нужно ждать до 72 часов в соответствии с общим регламентом бренда. Проходить процедуру идентификации обязательно, пользователь должен отправить по адресу службы техподдержки свои данные в виде фото или скана паспорта.

Также сайт удобен в использовании и визуально приятен, а к его плюсам относят относительно простое и понятное оформление, щедрые бонусы и простоту их получения, множество способов связи с поддержкой и решение вопросов преимущественно в пользу игрока. Минусами же считают то, что сайт недоступен из многих стран, а сами страницы грузятся медленно.

Поскольку онлайн-казино открылось совсем недавно, данных о его финансовой деятельности нет, тем более что и фирма-владелец лицензии, ООО "Казино_юа" было зарегистрировано лишь в июле 2023 года, на 3 месяца раньше получения разрешения на работу в сети Интернет.

ООО "Казино_юа" пишем, а понимаем Favbet

Как гласят данные аналитического сервиса YouControl, владельцем ООО "Казино_юа" является известный предприниматель Андрей Валерьевич Матюха, собственник целой группы компаний, специализировавшейся на азартных играх. Несомненно, самая известная из них – компания "Фаворит", работавшая в Украине под одноименным брендом, а теперь превратившаяся в Favbet, которая смогла сполна воспользоваться падением с игорного Олимпа Украины прежнего лидера – компании Parimatch.

Вдобавок к онлайн-казино еще в декабре 2022 года Favbet купило лицензию и на букмекерскую деятельность. Последнее, кстати, весьма логично, ведь опорная структура ТМ Favbet в Украине называется ООО "Букмекерская компания "Фавбет".

Любопытно, что по данным последней отчетности за 2022-й год она заработала всего 22,9 млн грн, при том, что годовая плата за лицензию онлайн-казино составляет 23,4 млн грн. Впрочем, как свидетельствуют данные судебного реестра, отечественный азартный бизнес, и Favbet не исключение, предпочитает использовать многочисленные схемы по уклонению от налогов.

Так, в уголовном производстве №72022000400000003 от 19 сентября 2022 года Favbet упоминается в числе десятков банков и онлайн-казино, участвовавших в мискодинге.

Как писали "Комментарии", суть данной схемы заключается в сговоре между банками, беттинговыми компаниями и фирмами, имеющими дело с наличными. Так, безналичные платежи от игроков онлайн-казино банки оформляют в виде денежных переводов "случайным" физлицам, а на деле работникам АЗС, супермаркетов и прочих бизнес-структур, имеющих дело с наличными. Таким образом их работники получают "черную" зарплату на банковскую карту. Вместо этих платежей АЗС и супермаркеты дают банкам "черный нал", за который закупается товар. Этот товар вывозится заграницу и продается, а полученные деньги отдают владельцам онлайн-казино.

Такой вид деятельности был очень распространен на азартном рынке Украины в 2022-м году, пока за него не взялись украинские правоохранители, и назывался "мискодинг", так как при платежах банки меняли коды назначения платежей.

Как владелец Сasino_ua и Favbet Андрей Матюха дружит с любой властью

Сам бренд Favbet, а тогда еще "Фаворит", возник в Украине в 1999-м году, спустя 2 года ушел в онлайн-формат, создав собственное казино в Интернете. Когда же летом 2009 года азартные игры в Украине были запрещены, владельцы компании — семейство Матюх, в лице Сергея, Дарьи и Андрея, ушли на другие рынки и не прогадали.

Так, в онлайн-формате тогда еще "Фаворит" работал по лицензии игрового "рая" на острове Кюрасао в Карибском море. Лицензия, выданная 29 декабря 2010 года под № 121466 от компании Favorit United N.V., а позднее продленная 15 октября 2020 года, красовалась на старой версии сайта Favbet, пока не была заменена лицензиями от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Помимо "законности", лицензия офшорной юрисдикции Кюрасао позволяла не платить налоги в Украине. Во всяком случае украинский экономист Алексей Лупоносов заявлял, что в 2020 году компания указала в отчете 565 тысяч гривен убытков, а по итогам 2021 году заплатила всего 202 тысячи гривен военного сбора, НДФЛ и единого социального взноса.

Не исключено, что "успешно" экономить на налогах Favbet мог, используя дружбу его владельца с властями, о чем то и дело звучала информация в разных СМИ.

К примеру, в 2014-м году СМИ писали, что лондонская фирма Матюхи была зарегистрирована по одному адресу с компаниями ряда лиц из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича. В их числе были жена экс-главы Государственного управления делами Андрея Кравца — Марина Пелих, экс-нардеп от Партии регионов Эдуард Прутник, которого называют "крестником Виктора Януковича", главы "Укроборонэкспорта" Владимира Казадоя, экс-"газпромовца" Богдана Будзуляка, рейдеры канала TVi и другие. Вряд ли, не поддерживая с такими людьми хотя бы нейтральные отношения, можно было бы находиться по одному адресу.

С другой стороны, уже в 2015-м году СМИ обнаружили связи Favbet с секретарем Совета национальной безопасности Украины Александром Турчиновым.

Как выяснили в Бигус-инфо, Favbet семейства Матюх было соучредителем целого ряда игорных клубов – "Лаки ленд", Юнайтед грин планет" и "Планета земля". Последние действовали как некие места по продаже лотерейных билетов, будучи частью компании "Украинская национальная лотерея" — с 2009 по 2021-й годы одна из двух компаний, которые могли вести бизнес на азарте в Украине законно. Правда, с точки зрения национального законодательства такая деятельность азартными играми не считалось. А уже владелец "УНЛ" Сергей Пиндич имел совместный бизнес с семьей Александра Турчинова.

Тот "успешный" опыт кстати, пытается повторить председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, лоббирующий новый законопроект №10100, который позволял бы лотерейным операторам выйти на рынок азарта Украины на льготных условиях. Например, покупка лицензии на онлайн-казино, букмекерство, лотереи и игровые автоматы обойдутся операторам лотерей в 10 раз дешевле, чем другим участникам игра азартных игр.

Несмотря на заявление Favbet об уходе с рынка РФ и Белорусии, в интернете можно найти информацию, что компания, якобы, продолжает зарабатывать в этих странах. Происходит это, якобы, через российское ООО "КЕЙ АККАУНТ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ", принадлежащее партнеру владельца "Фавбета" — Сергею Маляру.



