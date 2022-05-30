logo

BTC/USD

30689.81

ETH/USD

1907.33

LTC/USD

66.95

USD/UAH

36.40

EUR/UAH

38.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Статьи Азарт 2022 Что скрывает Favbet за своими благотворительными проектами
commentss Статьи Все новости

Что скрывает Favbet за своими благотворительными проектами

Как Андрей Матюха решает бизнес вопросы через благотворительную организацию Favbet Foundation (Favorit Foundation), созданной беттинговой компанией Фавбет

сегодня, 10:05
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Строить нужную репутацию при помощи такого инструмента как создание корпоративного благотворительного фонда – давно известный способ, такой же как легализация денег и прочих материальных активов. Особенно часто к этому инструменту прибегают в кризисный для репутации компании период и подают как ответственный бизнес.

Что скрывает Favbet за своими благотворительными проектами

Favbet (Favorit) - букмекерская компания Андрея Матюхи

Favbet Foundation (первое название Favorit Foundation) был создан в 2020 году беттинговой компанией Favbet, которая работает в сфере азартных игр более 20 лет. Официально фонд заявляет о своей заинтересованности в поддержке проектов в сферах образования, спорта и личностного развития.

Основателем Favbet Foundation является Андрей Матюха, он же собственник компании. Примечательно, что создание фонда в 2020 году совпало с давлением силовых структур за незаконную деятельность Favbet в Украине. Напомним, первые обыски в офисе компании прошли в конце 2019 года, после чего были закрыты все точки приема ставок. А потом по решению суда был заблокирован основной сайт компании в Украине. Все эти неприятности случились с бизнесом Матюхи в разгар реформы игорной отрасли.

Тогда без работы остались тысячи сотрудников закрытых букмекерских точек. В виду их нелегальности говорить о социальных гарантиях и выплатах бывшим сотрудникам точно не приходится.

"Неликвид" идет на социальные проекты Фавбет

В то же время свою социальную ответственность Favbet решил проявить в другом. Первый проект был реализован совместно с высшим эшелоном госорганов. Министерство цифровой трансформации в партнерстве с Favbet Foundation начали работать над компьютеризацией библиотек в рамках общегосударственной программы повышения цифровой грамотности.  Тогда Фонд передал 5 тысяч компьютеров в 12 областей Украины и в город Киев.

"Средства госбюджета на реализацию этого нацпроекта не тратились. Его исполнение стало возможным благодаря партнеру – благотворительному фонду "Favbet Foundation". Этот проект признан лучшим во взаимодействии государства, социально ответственного бизнеса и местных властей", — говорилось в сообщении Министерства цифровой трансформации.

Однако давайте вспомним, что Favbet закрыл более 1000 букмекерских точек по всей стране. Точка, как правило, представляет собой зал с компьютерами, количество которых зависит от площади помещения. Скорее всего эта компьютерная техника и осталась на складах после закрытия, а после была реализована в этом совместном проекте.

Согласно инсайдерской информации, некоторые представители библиотек обращались в фонд с вопросом, что же делать с нерабочими компьютерами или как установить современное ПО на устаревшее оборудование. Представители фонда такую технику меняли, стоит отметить.

Бизнес-интересы Favbet

Социальный проект, который подразумевает под собой решение бизнес-вопросов – это скорее коллаборация, а не благотворительность. И под каким бы соусом не подавали в Favbet эту историю, подтекста не изменишь.

Координатором проекта цифровизации между Минцифрой, библиотеками и Favbet Foundation был Фазиль Аскеров. В официальных новостях о проекте его должность скромно указана как партнер и глава правления Ассоциации развития туризма.

В июле 2020 года Аскеров заявил о планах строительства нового города-курорта "Дунайя" на косе между Черным морем и озером Сасык. Новый курорт помимо отелей, центров развлечений и прочего, предусматривал создание масштабной игровой зоны. А развитие казино и залов игровых автоматов – непосредственная сфера деятельности Favbet. Тогда же Аскеров говорил, что у проекта "Дунайя" есть частные инвесторы, но какие, называть отказывался.

Еще один занимательный факт. В одном из интервью Фазиль Аскеров назвал идейным вдохновителем проекта народного депутата, который говорил, что принятие законопроекта и легализации игорки является его персональным приоритетом.

 "Плюс, один з моих персональных приоритетов – закон о легализации игорного бизнеса. Я подал альтернативный законопроект и вижу в нем большой потенциал для экономики страны и развития туризма", — рассказал  глава профильного комитета Дмитрий Наталуха.

Избавится от ненужного, заякориться в будущем украинском Лас-Вегасе, отблагодарить за лоббизм бизнес-интересов и при этом сделать благое дело – занимательная многоходовка от украинского бизнесмена. Как бы там ни было, но сегодняшняя ситуация значительно отсрочила реализацию амбициозных планов Андрея Матюхи. В данный момент его Favbet Foundation сосредоточился на помощи ВСУ. Хочется верить, что она будет целевой и качественной, а не по аналогии с компьютерами.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!