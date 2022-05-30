Что скрывает Favbet за своими благотворительными проектами

Строить нужную репутацию при помощи такого инструмента как создание корпоративного благотворительного фонда – давно известный способ, такой же как легализация денег и прочих материальных активов. Особенно часто к этому инструменту прибегают в кризисный для репутации компании период и подают как ответственный бизнес.

Favbet (Favorit) - букмекерская компания Андрея Матюхи

Favbet Foundation (первое название Favorit Foundation) был создан в 2020 году беттинговой компанией Favbet, которая работает в сфере азартных игр более 20 лет. Официально фонд заявляет о своей заинтересованности в поддержке проектов в сферах образования, спорта и личностного развития.

Основателем Favbet Foundation является Андрей Матюха, он же собственник компании. Примечательно, что создание фонда в 2020 году совпало с давлением силовых структур за незаконную деятельность Favbet в Украине. Напомним, первые обыски в офисе компании прошли в конце 2019 года, после чего были закрыты все точки приема ставок. А потом по решению суда был заблокирован основной сайт компании в Украине. Все эти неприятности случились с бизнесом Матюхи в разгар реформы игорной отрасли.

Тогда без работы остались тысячи сотрудников закрытых букмекерских точек. В виду их нелегальности говорить о социальных гарантиях и выплатах бывшим сотрудникам точно не приходится.

"Неликвид" идет на социальные проекты Фавбет

В то же время свою социальную ответственность Favbet решил проявить в другом. Первый проект был реализован совместно с высшим эшелоном госорганов. Министерство цифровой трансформации в партнерстве с Favbet Foundation начали работать над компьютеризацией библиотек в рамках общегосударственной программы повышения цифровой грамотности. Тогда Фонд передал 5 тысяч компьютеров в 12 областей Украины и в город Киев.



"Средства госбюджета на реализацию этого нацпроекта не тратились. Его исполнение стало возможным благодаря партнеру – благотворительному фонду "Favbet Foundation". Этот проект признан лучшим во взаимодействии государства, социально ответственного бизнеса и местных властей", — говорилось в сообщении Министерства цифровой трансформации.

Однако давайте вспомним, что Favbet закрыл более 1000 букмекерских точек по всей стране. Точка, как правило, представляет собой зал с компьютерами, количество которых зависит от площади помещения. Скорее всего эта компьютерная техника и осталась на складах после закрытия, а после была реализована в этом совместном проекте.

Согласно инсайдерской информации, некоторые представители библиотек обращались в фонд с вопросом, что же делать с нерабочими компьютерами или как установить современное ПО на устаревшее оборудование. Представители фонда такую технику меняли, стоит отметить.

Бизнес-интересы Favbet

Социальный проект, который подразумевает под собой решение бизнес-вопросов – это скорее коллаборация, а не благотворительность. И под каким бы соусом не подавали в Favbet эту историю, подтекста не изменишь.

Координатором проекта цифровизации между Минцифрой, библиотеками и Favbet Foundation был Фазиль Аскеров. В официальных новостях о проекте его должность скромно указана как партнер и глава правления Ассоциации развития туризма.

В июле 2020 года Аскеров заявил о планах строительства нового города-курорта "Дунайя" на косе между Черным морем и озером Сасык. Новый курорт помимо отелей, центров развлечений и прочего, предусматривал создание масштабной игровой зоны. А развитие казино и залов игровых автоматов – непосредственная сфера деятельности Favbet. Тогда же Аскеров говорил, что у проекта "Дунайя" есть частные инвесторы, но какие, называть отказывался.

Еще один занимательный факт. В одном из интервью Фазиль Аскеров назвал идейным вдохновителем проекта народного депутата, который говорил, что принятие законопроекта и легализации игорки является его персональным приоритетом.

"Плюс, один з моих персональных приоритетов – закон о легализации игорного бизнеса. Я подал альтернативный законопроект и вижу в нем большой потенциал для экономики страны и развития туризма", — рассказал глава профильного комитета Дмитрий Наталуха.

Избавится от ненужного, заякориться в будущем украинском Лас-Вегасе, отблагодарить за лоббизм бизнес-интересов и при этом сделать благое дело – занимательная многоходовка от украинского бизнесмена. Как бы там ни было, но сегодняшняя ситуация значительно отсрочила реализацию амбициозных планов Андрея Матюхи. В данный момент его Favbet Foundation сосредоточился на помощи ВСУ. Хочется верить, что она будет целевой и качественной, а не по аналогии с компьютерами.

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